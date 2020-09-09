Позбавлена титулу "Міс Україна-2018" розкрила секрет стрункості

Переможниця "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко, яка втратила титул через порушення правил конкурсу, розповіла, як підтримує ідеальну форму.

Модель зізналася виданню "РБК-Україна", що основний акцент робить на харчування, але також не забуває про спорт.

"Я не належу до тих дівчат, які можуть собі все дозволити в плані харчування і бути в ідеальній формі, тому до таких подій (Ukrainian Fashion Week. – Ред.) я готуюся заздалегідь", – відзначила знаменитість.

Модель Дідусенко розкрила секрет стрункості. Instagram Вероніки Дідусенко

Дідусенко розповіла, що вживає багато риби та овочів і малу кількість вуглеводів. Також дівчина займається спортом п'ять разів на тиждень по дві години: три дні вона виконує функціональні тренування з масажем, а два дні – бігові навантаження.

"Мені дуже подобаються апаратні процедури для тіла. Також дуже люблю пілатес і водні види спорту. Цього літа освоїла серфінг", – додала Вероніка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, киянку Вероніку Дідусенко позбавили звання "Міс України-2018" уже через декілька днів після заходу. Як стало відомо, дівчина порушила правила конкурсу, приховавши інформацію про те, що була заміжня і що в неї є дитина. Згодом модель подала до суду на організаторів "Міс світу" через дискримінацію.

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