У США навчилися знижувати вагу за допомогою ін'єкції антитіл

У США вчені розробили препарат на основі антитіла, однократна ін'єкція якого покращує метаболізм і допомагає скинути зайві кілограми.

Так, з метою схуднення дослідники запропонували використовувати антитіло тривалої дії BFKB8488A. Результати роботи опублікував журнал Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Так, дослідження на мавпах показало, що дане антитіло імітує ефект впливу гормону FGF21, який виробляється в клітинах жирової тканини і підшлунковій залозі, регулює обмін речовин, витрату енергії і харчову поведінку.

Дію антитіла вчені також протестували людей. В експерименті брали участь 60 добровольців з надмірною вагою. Як виявилося, одноразова підшкірна ін'єкція антитіла BFKB8488A приводила до поліпшення метаболізму, яке тривало до 60 днів.

При тому ж раціоні харчування в учасників, які отримали антитіло, вчені зафіксували зниження ваги на 1,20 кілограма в порівнянні з 0,28 кілограма в групі плацебо.

Крім того, в них відзначалося відторгнення солодкої їжі, поліпшення кардіометаболічних параметрів, зниження споживання вуглеводів.

На даному етапі дослідники планують продовжувати випробування, хоча вже зараз зрозуміло, що ефект від BFKB8488A здатний коригувати метаболізм у людей із зайвою вагою і змінювати їх харчову поведінку.

