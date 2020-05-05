У чому секрет стрункості Кейт Міддлтон: розкрито основні правила

Анна Міхно Дієта і фітнес 13:11, 5.05.2020

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, незважаючи на три вагітності, володіє розкішною фігурою, яка викликає захоплення у шанувальників.

Як пише РБК, не останню роль у цьому відіграє харчування герцогині.

Кейт Міддлтон
townandcountrymag.com

Так, відразу після пробудження Кейт п'є свіжоприготований зелений смузі, до складу якого входять спіруліна, кілька видів зеленого салату, шпинат, капуста, селера й матча.

На обід Міддлтон їсть овочевий салат, особливо герцогиня любить салат з кіноа, холодний суп гаспачо, рибу. Крім того, не обходиться обід Кейт без ягід годжі.

Кейт Міддлтон
hellomagazine.com

Як розповіла британська шеф-кухарка Керолін Робб, яка впродовж довгого часу працювала в Кенсингтонському палаці, герцогиня намагається не пропускати основні прийоми їжі. А також піклується про те, щоб в її раціоні було багато білка, вітамінів і корисних мікроелементів.

Кейт Міддлтон
canadianliving.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що названо легкий спосіб скинути вагу й поліпшити колір обличчя.

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