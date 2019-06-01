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/Дієта і фітнес

У 51 як у 20: "вічно молода" жінка розкрила секрет краси

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Жителька американського штату Каліфорнія Лора Хейккі займається собою і в 51 рік, пише британська преса, виглядає краще, ніж у 20.

Свою історію вона розповіла виданню Daily Mail. За її словами, вона не стежила за дієтою і нехтувала тренуваннями до 35 років, поки вперше не завагітніла. Поки американка чекала дитину, вона пристрастилася до здорової їжі, а незабаром після пологів відкрила у собі любов до тренувань. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

Зараз Хейккі працює персональним тренером і веде Instagram-аккаунт, присвячений здоровому способу життя. Каже, від чоловіків відбою немає. Причому, шанувальники часто думають, що американці не більш 20 років.

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У 51 як у 20: "вічно молода" жінка розкрила секрет краси

Daily Mail

"Будь-хто може виглядати так — просто потихеньку привчайте себе до здорового способу життя. Уникайте обробленої їжі, їжте більше натурального. Не моріть себе голодом і сконцентруйтеся на тренуваннях із вагами, а не на інтенсивних кардіотренуваннях", — порадила жінка.

У 51 як у 20: "вічно молода" жінка розкрила секрет краси

Daily Mail

У 51 як у 20: "вічно молода" жінка розкрила секрет краси

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Евелін Триболіт і Еліс Реш прийшли до висновку, що інтуїтивна дієта є однією з найбільш корисних у світі.

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Великобританія
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