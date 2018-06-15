МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

Тренер шоу "Зважені та щасливі" розповів, як схуднути за тиждень до відпустки

1.3тЧитати новину російською

Тренер шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узелков розповів, чи можна скинути зайві кіло за тиждень до відпустки і як це краще робити.

"Схуднути за тиждень неможливо, - сміється Слава. - Але, звичайно, неможливого нічого немає. Тому все залежить від того, скільки тобі потрібно скинути. Якщо мінус 2-3 кг - без проблем. Піти в зал і гарненько попрацювати. Додати сауну, відвідати масаж, і за тиждень кілька кілограм підуть. Потрібно робити упор на кардіо-навантаження різного плану: бігати, стрибати. Тренуватися з гантелями і штангами маленької ваги, але на велику кількість повторень. І, звичайно, не забувати про харчування - воно повинно бути правильним і помірним".

Новини
"Чи не могли присісти": шокуюча історія з нового сезону шоу "Зважені та щасливі"

Також Слава уточнив, що робити, якщо зайвих кілограмів не 2, а 20: "20-30 кг за тиждень прибрати неможливо. Це вже не до тренера, а до пластичного хірурга. Якщо ви весь рік нічого не робили, а перед відпусткою вирішили позбутися від десятків ненависних кілограмів за тиждень, зізнайтеся собі - це неможливо. Не вірте в диво-дієти, що не голодуйте, не варто псувати своє здоров'я. Краще на даний момент прийміть себе таким, яким ви є, і поступово правильно починайте готуватися до наступної відпустки " .

Восьмий сезон шоу "Зважені та щасливі" глядачі побачать вже восени на телеканалі СТБ. Третім тренером сезону став найсильніша людина світу Василь Вірастюк , а місце ведучої і консультанта з харчування зайняла відомий блогер і експерт з правильного харчування Мирослава Ульянина .

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Мирослава Ульянина поділилася ідеями напоїв, які можуть замінити каву .

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги

Hit-парад