Тренер шоу "Зважені та щасливі" розповів, як схуднути за тиждень до відпустки

Тренер шоу "Зважені та щасливі" В'ячеслав Узелков розповів, чи можна скинути зайві кіло за тиждень до відпустки і як це краще робити.

"Схуднути за тиждень неможливо, - сміється Слава. - Але, звичайно, неможливого нічого немає. Тому все залежить від того, скільки тобі потрібно скинути. Якщо мінус 2-3 кг - без проблем. Піти в зал і гарненько попрацювати. Додати сауну, відвідати масаж, і за тиждень кілька кілограм підуть. Потрібно робити упор на кардіо-навантаження різного плану: бігати, стрибати. Тренуватися з гантелями і штангами маленької ваги, але на велику кількість повторень. І, звичайно, не забувати про харчування - воно повинно бути правильним і помірним".

Також Слава уточнив, що робити, якщо зайвих кілограмів не 2, а 20: "20-30 кг за тиждень прибрати неможливо. Це вже не до тренера, а до пластичного хірурга. Якщо ви весь рік нічого не робили, а перед відпусткою вирішили позбутися від десятків ненависних кілограмів за тиждень, зізнайтеся собі - це неможливо. Не вірте в диво-дієти, що не голодуйте, не варто псувати своє здоров'я. Краще на даний момент прийміть себе таким, яким ви є, і поступово правильно починайте готуватися до наступної відпустки " .

Восьмий сезон шоу "Зважені та щасливі" глядачі побачать вже восени на телеканалі СТБ. Третім тренером сезону став найсильніша людина світу Василь Вірастюк , а місце ведучої і консультанта з харчування зайняла відомий блогер і експерт з правильного харчування Мирослава Ульянина .

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Мирослава Ульянина поділилася ідеями напоїв, які можуть замінити каву .