Топ-7 продуктів, які не можна зберігати в холодильнику: причини

Не кожен використовує холодильник за призначенням, складаючи туди підряд всі харчові продукти.

Це міф, що абсолютно вся їжа в холоді довше залишається свіжою і зберігає свої корисні властивості. OBOZREVATEL розібрався, що з фруктів, овочів і зелені не варто залишати в холодильнику.

1. Банани, цитрусові та яблука

За низької температури яблука швидко втрачають свій аромат і солодкий смак, банани чорніють, а апельсини і лимони загнивають і виділяють шкідливі речовини. Крім того, фрукти будуть поглинати запахи холодильника, що вже не робить їх апетитними. Якщо банани недостиглі, то краще залишати їх дозрівати разом із яблуками за кімнатної температури. Також експерти не радять залишати фрукти в пакетах.

Яблука. pixabay.com

2. Авокадо

Не класти авокадо в холодильник варто через його смак. У холоді цей суперфуд ніколи не дозріє і залишиться твердим і несмачним. Крім того, авокадо швидко почне чорніти і може зіпсуватися.

Авокадо. pixabay.com

3. Зелень

Зелень, як і фрукти, має властивість вбирати в себе навколишні запахи. Базилік, петрушка й інша зелень після зберігання в холодильнику стане просто непотрібною. Всі корисні трави після покупки варто залишити на столі, в чашці з водою. Так, зелень стане соковитішою і не втратить свій аромат.

Базилік. pixabay.com

4. Рослинні масла

Оптимальна температура для зберігання оливкової та інших рослинних олій – +12-16 градусів. У холодильнику олія втратить свою консистенцію, розшарується, з'явиться осад. Тому варто поставити пляшечку ароматної олії в кухонну шафку, де їй саме місце.

Оливкова олія. pixabay.com

5. Картопля і цибуля

Для цих овочів найкраще місце для довгого зберігання – прохолодне, темне і сухе. У холоді крохмаль, що міститься в картоплі, перетвориться в цукор, а цибуля розм'якне і може покритися пліснявою. Навіщо вам овочі із запахом вогкості? Зберігайте ці овочі в паперових пакетах в ящику або шафці, куди не потрапляє сонячне світло.

Картопля. pixabay.com

6. Томати

Пахучі стиглі помідори в холодильнику буквально за кілька днів позбудуться всіх своїх смакових якостей і корисних властивостей. Також ці овочі розм'якнуть і втратять товарний вигляд.

Томати. pixabay.com

7. Хліб

У холодильнику хліб черствіє набагато швидше, ніж у будь-яких інших місцях. Також не варто зберігати в холоді пекарські вироби. Випічка вже після недовгого перебування за низької температури стане несмачною і жорсткою.

Хліб. pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах почали пекти хліб із вітаміном D. Добову норму сонячного вітаміну можна буде отримати, з'ївши кілька шматочків такого хліба.