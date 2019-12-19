Це зашкодить: топ-7 небезпечних помилок під час схуднення

Часто люди прагнуть скинути вагу будь-якою ціною. І тоді мета схуднення — відповідати прийнятим стандартам краси, але не власне здоров'я.

Нутриціологиня Світлана Нікітчук зазначила основні помилки людей, які прагнуть схуднути. Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фото: narodna-pravda.ua

Помилка №1. Жорстка дієта замість помірності

За словами дієтологині, те, що, урізавши порції та калорії, вага розтане — головний міф сучасного суспільства. Це не тільки не принесе бажаних результатів, а й зашкодить здоров'ю.

Фото: f-md.ru

Помилка №2. Погана різноманітність продуктів

Погана різноманітність продуктів призведе до проблем із вітамінами та мікроелементами. Нікітчук зазначила, що худнути можна не тільки на гречці.

Помилка №3. Бажання схуднути за місяць відразу на 10 кг

Зайві кілограми з'явилися у вас не за один день, а зникати будуть ще довше! Не потрібно ставити завищених цілей і зриватися, не досягнувши ніякого результату.

Фото: kp.ua

Помилка №4. Сидіти тільки на дієтах і не займатися спортом

Швидкість схуднення та його якість безпосередньо залежить від фізичних навантажень. Тому дієтологиня порадила займатися спортом або хоча б робити 10 000 кроків на день.

Помилка №5. Надмірне заняття спортом

Зворотний бік медалі — тренування щодня, щоб швидше схуднути. Не потрібно заганяти себе і випробовувати свій організм на міцність. Експертка зазначила, що тренуватися варто 3-4 рази на тиждень.

Фото: galinaleb.com

Помилка №6. Зриви

Не потрібно намагатися скинути завтра те, що наїли вчора. Така схема, за словами Нікітчук, на жаль, не працює.

Фото: kirasorina.livejournal.com

Помилка №7. Нездоровий сон

Нормальний сон — запорука успішного схуднення і хорошого самопочуття. Тому варто спати не менш ніж 8 годин на добу.

Фото: healthy-city.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нутриціологиня Світлана Нікітчук розповіла, що перехід на збалансоване харчування для схуднення з урахуванням статі, віку, стану здоров'я, способу життя та характеру праці вимагає часу і зусиль, однак результат того вартий.

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