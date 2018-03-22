Топ-5, как перейти на правильное питание без стресса для организма!

Если вы захотели снизить вес и наладить своё питание с целью оздоровления, то в первые дни это делать всегда не легко. Так происходит по нескольким причинам, одна из которых ПРИВЫЧКИ:

- привычка есть все подряд, не задумываясь, что лежит на тарелке;

- привычка быстро поглощать пищу;

- привычка покупать то, что привыкли (сладости, макароны, газировку);

- привычка готовить определённые любимые блюда;

- привычка есть то, чем угостят на работе, и что есть в кафе;

- и просто привычка не заморачиваться по этому поводу.

Но абсолютно любую привычку можно изменить.

Конечно, вначале придётся приложить определённые усилия к этому, но поверьте мне, оно того стоит.

Как только вы решили изменить свою фигуру, важно изменить и свои привычки. Ведь НЕВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ДЕЛАЯ ТО, ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ВСЕГДА!!!

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Новый результат требует новых действий и никак иначе!!!!

Топ 5 правил, как легко перейти на ПП:

1. Записать свой рацион и то, как вы сейчас питаетесь в тетрадь. Проанализировать и понять, что вы делаете неправильно. Например, едите много сахара, сладких и мучных вкусняшек, пьёте газировку и полуфабрикаты, живите еду на масле и т.д.

2. Заменить вредные привычки на полезные. Например, пить больше воды, убрать пищевой мусор, добавить больше овощей, не жарить на масле, избирательно подходить к выбору еды вне дома и т.д.

3. Делать правильные закупки (читая этикетки) и готовить еду по правилам здорового питания.

4. Употреблять пищу медленно и осознанно, не переедать и не есть на ночь.

5. Заниматься регулярно спортом, плавно включая спорт в повседневную жизнь, постепенно увеличивая и меняя нагрузки.

Выполняя эти простые правила вы можете плавно, медленно и главное без стресса для организма перейти на здоровый образ жизни. И, как следствие, снизить вес и оздоровить себя изнутри.

До лета осталось всего ничего, поэтому пора привести себя в форму.