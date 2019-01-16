Топ-5 корисних продуктів харчування для дітей, схильних до захворювань шкіри

Дієтолог Карен Фішер розповіла про продукти харчування для дітей, схильних до екземи, які допоможуть назавжди позбавити їх сверблячки.

Як повідомляє Daily Mail, Карен добре знайома з цією проблемою, адже вона пережила битву з екземою зі своєю дочкою Авей. Дієтолог витратила десять років на вивчення запальних захворювань шкіри і склала список з п'яти продуктів, які треба додавати до дитячого раціону, щоб полегшити прояви захворювання.

Фото: Daily Mail

Лляна олія

Дієтолог порадила додавати лляну олію до сніданку дитини, яка хворіє на екзему. Адже, як відомо, насіння льону багате на вміст протизапальних олій омега-3. Також лляна олія містить засіб від сухої шкіри, профілактику сухості очей і зниження ризику розвитку раку.

Фото: skalpil.ru

Червона капуста

Карен зазначила, що червона капуста багата на вітамін С, і в ній міститься вдвічі більше клітковини, ніж у звичайній. Також протизапальні властивості червоної капусти активують вироблення колагену для здорової шкіри.

Риба

За словами Карен, якщо під час вагітності вживати велику кількість риби, то це зменшить ризик виникнення у дитини екземи. Адже в рибі міститься велика кількість омега-3 жирних кислот.

Фото: Daily Mail

Також дієтолог зазначила, що малюкові треба давати дві-три порції риби на тиждень для покращення здоров'я мозку, шкіри і серця. Хороші джерела омега-3, EPA і DHA включають форель, лосось, сардини, оселедець і риб'ячий жир.

Овес

Карен наголосила, що овес життєво необхідний для дітей, які страждають на екзему, оскільки цільнозернові або вівсяні пластівці дають більше клітковини і білка, ніж інші зернові злаки.

Фото: zhenskie-uvlecheniya.ru

Також вони є джерелом вітаміну Е, цинку, калію, заліза, марганцю і кремнезему, найважливішого мінералу для зміцнення сполучної тканини у шкірі. Дієтолог порадила давати дитині овес двічі на тиждень, щоб побачити зміни кольору шкіри.

Картопля

Також дієтолог зазначила, що до раціону дитини, яка страждає на екзему, треба додати білу картоплю. Адже цей овоч має високий вміст вітаміну С, також є джерелом антиоксидантів і вітаміну В6. Крім того, картопля є гарним джерелом калію, магнію, міді, марганцю, вітаміну В5, які корисні для кишечника і шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біолог і науковий блогер Дарина Прокопик дала кілька слушних порад батькам про те, як привчити дитину до здорового харчування.

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