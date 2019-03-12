Тодоренко засвітила фігуру після пологів і розкрила рецепт відновлення

Українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою після народження первістка, а також розповіла, як приводила себе в норму протягом декількох місяців.

Порадами знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram, приклавши до свого посту фото з пляжу в Еміратах, де зараз знімається для свого проекту. OBOZREVATEL публікує рецепт Регіни Тодоренко.

"Живіт, як бачите, ще висить, але лікарі сказали, що до 4-5-го місяця після пологів все прийде в норму! Отже, раціон:

1. Перший місяць я їла все. Скажу чесно - перегнула: у дитини почервоніли щоки, так як маленький кишковик не встиг прокинутися, а я не відразу зрозуміла, що потрібно поступово привчати людини до нової їжі.

2. Другий місяць: брокколі, кабачок, авокадо, зелений болгарський перець, шпинат, вівсяна каша, кукурудзяна каша, гречана, киноа, рис, морква, гарбуз, жовтки яєць, індичка, телятина, кролик, оливкова олія, цибуля, сіль, перець - по можливості всі печиво і на пару.

3. Третій місяць: до всього вищепереліченого додаємо буряк, рукколу, рибу, кокосове масло, кокосове борошно (мої улюблені кекси), артишок, оливки, баклажан, іноді латте з кокосовим або вівсяним молоком, листя салату, кунжут, хумус, сочевиця, круасани (не втрималась).

4. Викреслила кисло-молочні продукти. Вичитала інфу, що молочка в групі ризику, та й, вибачте, здуття у нас від сиру.

5. Йога щоранку по 15-20 хв.

6. Масаж - 15 разів".

Всього за першу годину публікація Тодоренко зібрала понад 150 тис. лайків. Фоловерів зірки подякували їй в коментарях за поради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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