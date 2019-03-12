Тодоренко засвітила фігуру після пологів і розкрила рецепт відновлення

Українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою після народження первістка, а також розповіла, як приводила себе в норму протягом декількох місяців.
Порадами знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram, приклавши до свого посту фото з пляжу в Еміратах, де зараз знімається для свого проекту. OBOZREVATEL публікує рецепт Регіни Тодоренко.
"Живіт, як бачите, ще висить, але лікарі сказали, що до 4-5-го місяця після пологів все прийде в норму! Отже, раціон:
1. Перший місяць я їла все. Скажу чесно - перегнула: у дитини почервоніли щоки, так як маленький кишковик не встиг прокинутися, а я не відразу зрозуміла, що потрібно поступово привчати людини до нової їжі.
2. Другий місяць: брокколі, кабачок, авокадо, зелений болгарський перець, шпинат, вівсяна каша, кукурудзяна каша, гречана, киноа, рис, морква, гарбуз, жовтки яєць, індичка, телятина, кролик, оливкова олія, цибуля, сіль, перець - по можливості всі печиво і на пару.
3. Третій місяць: до всього вищепереліченого додаємо буряк, рукколу, рибу, кокосове масло, кокосове борошно (мої улюблені кекси), артишок, оливки, баклажан, іноді латте з кокосовим або вівсяним молоком, листя салату, кунжут, хумус, сочевиця, круасани (не втрималась).
4. Викреслила кисло-молочні продукти. Вичитала інфу, що молочка в групі ризику, та й, вибачте, здуття у нас від сиру.
5. Йога щоранку по 15-20 хв.
6. Масаж - 15 разів".
Всього за першу годину публікація Тодоренко зібрала понад 150 тис. лайків. Фоловерів зірки подякували їй в коментарях за поради.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від співака Влада Топалова.
На новоспечених батьків після появи малюка обвалилася хвиля критикиза те, що вони тримали в секреті подробиці.
Топалов різко попросив не "труїти його дружину" і дати їм спокій.
Незабаром він все ж перервав мовчання і розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через два місяці після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова.
Пізніше Тодоренко зізналася в проблемах зі здоров'ям після пологів, пояснивши, що його підкосив робочий графік.
У результаті в мережі заявили, що телеведуча може втратити груди, якщо буде й надалі працювати в такому темпі.
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