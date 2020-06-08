Занятия спортом способствуют успеху и в других сферах жизни.

Спорт делает нас не только здоровее, стройнее и привлекательнее. Полностью меняется мышление, образ жизни и восприятие себя.

Хотите похудеть и сделать тело более здоровым и привлекательным – займитесь спортом.

Хотите встретить вторую половинку – займитесь спортом.

Хотите разбогатеть – займитесь спортом.

Хотите стабильность и хорошую атмосферу в семье – займитесь спортом.

Хотите все успевать – займитесь спортом.

Хотите найти новое хобби, вам скучно – займитесь спортом.

Хотите встретить новых друзей – займитесь сортом.

ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ

Не верите?

Проверьте на себе. Занимайтесь физическими нагрузками минимум 30 минут ежедневно на протяжении месяца – и вы увидите, как жизнь начнет меняться.

У вас нет времени.

Найдите время для себя. Вы у себя одни и это ваша жизнь. А на свою жизнь и на себя время всегда должно бить.

Не знаете каким спортом заняться.

ЛЮБЫМ. Начните с прогулки по парку.

Ииии… чаще улыбайтесь.

Мне очень нравятся интуитивные танцы, бег, пластика, растяжка. А вам?