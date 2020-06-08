Занятия спортом способствуют успеху и в других сферах жизни.
Спорт делает нас не только здоровее, стройнее и привлекательнее. Полностью меняется мышление, образ жизни и восприятие себя.
Хотите похудеть и сделать тело более здоровым и привлекательным – займитесь спортом.
Хотите встретить вторую половинку – займитесь спортом.
Хотите разбогатеть – займитесь спортом.
Хотите стабильность и хорошую атмосферу в семье – займитесь спортом.
Хотите все успевать – займитесь спортом.
Хотите найти новое хобби, вам скучно – займитесь спортом.
Хотите встретить новых друзей – займитесь сортом.
ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ
Не верите?
Проверьте на себе. Занимайтесь физическими нагрузками минимум 30 минут ежедневно на протяжении месяца – и вы увидите, как жизнь начнет меняться.
У вас нет времени.
Найдите время для себя. Вы у себя одни и это ваша жизнь. А на свою жизнь и на себя время всегда должно бить.
Не знаете каким спортом заняться.
ЛЮБЫМ. Начните с прогулки по парку.
Ииии… чаще улыбайтесь.
Мне очень нравятся интуитивные танцы, бег, пластика, растяжка. А вам?
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