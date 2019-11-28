Так чи так хороші безвуглеводних дієти, як про них говорять

Як правильно харчуватися, щоб знизити вагу? У цій статті ми хочемо розповісти про безвуглеводних дієтах. Разом з Наталією Ладинського, фітнес-директором київського фітнес-клубу BODYART / FITNESS, розбираємося, як діють безвуглеводних дієти, чому вони вважаються ефективними і неефективними одночасно, а також корисно чи їх дотримуватися.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

У чому суть безвуглеводних дієт

Раціон безвуглеводних дієт побудований на продуктах, в складі яких немає вуглеводів. Вуглеводи - це органічні речовини, які є джерелом енергії для організму. Вуглеводи бувають простими і складними. Прості вуглеводи швидко засвоюються організмом, а складні - повільно. Картопляний крохмаль, виноград і виноградні вина, банани, шліфований рис, манна крупа, пшеничне борошно - продукти, які містять велику кількість простих вуглеводів. Крупи жовтого і коричневого кольору, батат, макарони з твердих сортів пшениці - складні вуглеводи.

Суть безвуглеводних дієт полягає у відмові від будь-яких видів вуглеводів, як простих, так і складних. Як правило, в безвуглеводної дієті переважають продукти з високим вмістом білка, клітковини, рослинних і тваринних жирів. Наприклад, м'ясо птиці, риби, сир, авокадо, горіхи, листові салати, капуста, огірки.

Який ефект дають безвуглеводних дієти

Безвуглеводна дієта завжди виглядає заманливо, тому що в перші її тижні спостерігається різке і дуже вражаюче зниження ваги. Але потім у міру звикання до такого раціону, організм адаптується, і схуднення практично не відбувається. І до того ж тривале дотримання такої дієти небезпечно для здоров'я.

Чому безвуглеводних дієти неефективні

При відсутності в раціоні вуглеводів в організмі сповільнюється обмін речовин. Організм економить енергію - калорії, а також впадає в анабіоз - тимчасове уповільнення або припинення життєвих процесів в організмі. Також з часом з'являється апатія, слабкість, швидка стомлюваність.

При тривалій безвуглеводної дієті у дівчат наступає аменорея - припинення менструацій. І що найважливіше, після повернення до звичного раціону харчування відбувається швидке збільшення ваги, який буде важко знизити через перебудову організму.

Чи варто дотримуватися безвуглеводної дієти?

Ми в BODYART / FITNESS вважаємо, що раціон харчування повинен бути збалансованим і включати всі важливі продукти, в тому числі і з вмістом вуглеводів. Незалежно від того, чи займаєтеся ви спортом чи ні, рекомендуємо харчуватися правильно, а не мучити себе дієтами.

У вашому раціоні повинні бути присутніми білки, жири, вуглеводи. Хороший і тривалий ефект для схуднення дають грамотні маніпуляції з процентним співвідношенням цих речовин в раціоні.

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Автор: Анастасія Шітлюк

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