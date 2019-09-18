Ставка на спорт: навіщо компанії впроваджують корпоративний фітнес

Крім соціального пакету, кави, чаю і безкоштовних обідів компанії все частіше пропонують своїм співробітникам програми спортивного дозвілля. Вони компенсують вартість абонементів у фітнес-клубах, впроваджують корпоративні фітнес-програми, обладнують тренажерні зали в офісі і навіть будують спортивно-оздоровчі комплекси.

У цьому матеріалі ми розберемося, чому інвестиції в корпоративний фітнес вигідні роботодавцям, а також на що звертати увагу при виборі фітнес-програм.

Корпоративні фітнес-програми

Ідея включити в соцпакет фітнес-складову сама по собі чудова. Адже співробітники, які регулярно відвідують фітнес-зали, часто більш енергійні, рідше хворіють, легше справляються з інтенсивними навантаженнями і взагалі стають витривалішими. Але включити фітнес в пакет співробітника - завдання не таке вже просте.

Ось що вам варто враховувати при виборі корпоративної фітнес-програми.

Договір між компанією і клубом

Як би ми того не хотіли, співробітники приходять в компанію не назавжди. Хтось працює з вами місяць, хтось півроку, хтось рік. Тому розумно підписувати з клубом, який ви вибираєте для співробітників, особливий договір, який закріплює місце не за конкретною людиною, а за співробітником вашої компанії.

Можливість розділяти платежі між співробітником і компанією

Персональний корпоративний фітнес-пакет - це здорово, але часто вимагає чималих інвестицій. Багато фітнес-клубів пропонують варіативний контракт, коли, наприклад, вартість абонемента розділяється між компанією і співробітником (50/50, 70/30 або в іншому співвідношенні). Таким чином, фінансове навантаження на компанію зменшується.

Місцезнаходження клубу

У безлічі бізнес-центрах вже є клуби, і вони будуть раді розробити для вашої компанії індивідуальну пропозицію. Також звертайте увагу на спортивні клуби в пішій відстані від вашого офісу, які ваша команда могла б відвідувати перед або після роботи, а також під час обідньої перерви.

А ось варіативність тренувань

Чим більше в клубі спортивних програм, тим більша ймовірність, що співробітники дійсно будуть користуватися наданим фітнес-пакетом, за який заплатила ваша компанія. Хтось приходить в зал, щоб позайматися на тренажерах, хтось любить йогу і груповий фітнес, а комусь достатньо півгодини, щоб побити боксерську грушу.

Адаптивність пакета поза віком і спортивної підготовки

Існує безліч камерних клубів або клубів, які фокусуються на окремих фітнес-напрямках - HIIT, TRX або Cycle. Але такі тренування сподобаються не кожному. Вибираючи спортивний партнерський фітнес-клуб, звертайте увагу на його профіль і різноманітність тренувальних програм для співробітників різного віку та спортивної підготовки. Важливо, щоб в клубі була можливість тренуватися і тим, хто постійно займається спортом, і тим, хто не займався з часів уроків фізкультури.

Можливість тренуватися і оздоровлюватися

Багато фітнес-клубів крім тренувальних програм пропонують масажі і реабілітаційні програми, наприклад, для людей з проблемами хребта. Як показує практика, офісні співробітники часто з великим задоволенням віддають перевагу подібного роду заняттям активних тренувань.

Рекомендуємо перед вибором конкретного фітнес-пакета для компанії провести опитування персоналу на предмет того, яким спортивним активностям вони віддають перевагу. Так ви зможете інвестувати кошти в програму тренувань, яка дійсно зацікавить вашу команду.

Фітнес-клуб BODYART / FITNESS в Києві пропонує різні пакети послуг для відвідування клубу по корпоративній програмі.

Більше інформації про корпоративну програмі ви можете дізнатися на сайті.

Автор: Анастасія Шітлюк

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