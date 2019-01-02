Старі дієти не працюють: з'ясувався новий спосіб швидкого схуднення

Найдієвішим і найшвидшим шляхом схуднення є відмова від оброблення їжі, а також вегетаріанство і відмова від глютену.

У той же час директор відділу клінічного харчування у Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Чжаопін Лі підкреслив, що в довгостроковій перспективі ці методи можуть не працювати, пише Daily Mail.

За його словами, не існує єдиного набору рекомендацій, які допомогли б усім скинути вагу і зберегти її. Ось чому дієти часто зазнають невдачі — вони не враховують багато чинників.

QuLady

Водночас дослідження показують, що обмеження жирів і вуглеводів не завжди допомагає досягти бажаного результату.

Зокрема, зазначається, що експерти з харчування поступово відходять від загальних рекомендацій обмежити споживання жирів для втрати ваги. Жири необхідні для поглинання важливих поживних речовин і можуть допомогти нам відчути себе повноцінними.

До того ж низковуглеводна дієта може бути досить ефективною для людей, які страждають від діабету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для зниження ваги китайська медицина рекомендує не голодувати, а задовольняти свої потреби в їжі на 50-70%.