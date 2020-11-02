Стало відомо, як вік впливає на зайву вагу

Людський організм – дуже складний механізм, робота якого залежить від багатьох факторів. Це стосується і зовнішнього вигляду. Багато хто помилково вважає, що, якщо прикладати зусилля і стежити за харчуванням, тіло завжди буде підтягнутим і струнким, навіть з віком. Але найчастіше все відбувається навпаки і тому вік впливає на появу зайвих кілограмів.

Так, людина, яка вела активний спосіб життя або володіла швидким метаболізмом, в старості різко набирає десятки зайвих кілограмів, пише Рамблер.

З віком маса тіла істотно змінюється. І головна причина полягає в тому, що організм поступово втрачає здатність утримувати воду і тепло, тіло людини поступово висихає. Так, дитина до року утримує в собі близько 70-75% води і за рахунок цього має округлі форми тіла. Організм пенсіонерів утримує 55-60% води, за рахунок чого на їх тілах з'являються складки.

З віком змінюється і життєвий потенціал людини. Приблизно до 20 років він "розгортається", будуючи організм, надаючи йому потрібні форми. У період з 20 до 40 років організм має оптимальні пропорції і масу тіла. Далі життєвий потенціал знижується, за рахунок чого маса тіла і його пропорції починають "розмиватися" – тіло втрачає свою форму і вагу (особливо вага активної тканини, пропорція жирової тканини може навіть зростати в значних межах).

Протягом життя у людини істотно змінюється обмін речовин. Обмін речовин, сильний в дитинстві, юності і молодості, з віком сильно знижується. Це призводить до того, що людина в зрілому віці (вже з 30-35 років), а тим більше в літньому, не може використовувати ефективно ту кількість їжі, яку з'їдав в 20-25 років. Раніше все це згорало і повністю засвоювалося. Тепер же організм не в змозі нормально переварити і засвоїти стільки їжі. Поступово людина починає повніти.

Це ж можна сказати і про гормональний обмін. Потужне вироблення статевих гормонів в юності і зрілому віці надає чоловікам і жінкам специфічну форму тіла, особливо жирового обміну, накопичення жиру в тілі. Зменшення і припинення вироблення статевих гормонів (особливо у жінок в період клімаксу) різко впливає на ці показники – падає м'язова маса, змінюються пропорції тіла, зростає частка жирової маси в організмі.

З віком в організмі людини накопичується кількість непотрібних речовин, різного ряду шлаків. Все це призводить до того, що маса тіла збільшується, а пропорції змінюються, наприклад, росте живіт. Якщо людина страждає від закрепів, то зашлаковка організму, а, отже, процеси старіння і зміни маси, пропорцій тіла відбуваються в рази швидше.

Важливо відзначити психологічний фактор, який з плином часу набуває все більшу роль у зовнішньому вигляді тіла. Нервові, дратівливі, образливі люди дуже швидко втрачають свою красу. Їх емоційне роздратування, неприйняття, відсутність любові до самого себе діють на клітини власного організму гнітюче. Таким чином люди пригнічують життєву силу і швидко згасають, втрачаючи колись прекрасні форми. Недоодержуючи потрібних позитивних емоцій, людина намагається їх підмінити задоволенням від їжі і, переїдаючи, швидко гладшає.

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