Співачка Келлі Кларксон розповіла, як схудла на 16 кг без спортзалу

Американська співачка Келлі Кларксон, відома хітом "Because Of You", розповіла, що сильно схудла. Як виявилося, співачці вдалося скинути близько 16 кілограмів. В інтерв'ю виданню Extra , Келлі зізналася, що не вдавалася до спортивних тренувань і всього лише скоригувала своє харчування.

Систему харчування Келлі вирішила скоригувати після того, як прочитала книгу доктора Стівена Гранді "Парадокс рослин", в якій розповідається, наскільки небезпечними для організму людини можуть бути деякі продукти харчування.

Келлі відмовилася від генетично модифікованих інгредієнтів. Таким чином їй вдалося стабілізувати роботу своєї щитовидної залози. "У мене вийшло побороти своє аутоімунне захворювання і налаштувати свій організм на потрібний лад. Вся проблема в тому, як ми готуємо нашу їжу і з чого. Наскільки вона напхана пестицидами і неорганічна", - вважає артистка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Жанна Бадоєва показала фігуру в купальнику і розкрила свої секрети харчування .