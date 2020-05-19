Співачка Камалія розкрила секрет розкішної фігури
Найбагатша співачка України, дружина відомого мільярдера Мохаммада Захура Камалія розкрила секрет своєї ідеальної фігури.
Так, за словами зірки, тримати себе в формі їй допомагає спеціальна дієта та спорт. Подробицями Камалія поділилася в програмі "Зірковий шлях".
"Якщо мені потрібно дуже швидко підготуватися до зйомок, я дотримуюся розвантажувальної дієти. Тобто влаштовую дні, коли в моєму раціоні узвар, смузі та легкі супчики. Також займаюся спортом", – розповіла співачка.
Камалія також дала кілька простих, але ефективних лайфхаків, які допоможуть швидко скинути зайву вагу.
"Їжте часто і в невеликій кількості. Виберіть тарілку розміром з ваш шлунок. Дотримуйтесь перерви між прийняттям їжі: їжте кожні дві або три години. Головне – не доводити себе до такого стану, коли ви готові з'їсти слона", – поділилася співачка.
Вечеряти вона порадила не пізніше, ніж за три години до сну. А також займатися спортом, або хоча б робити елементарну зарядку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українську співачку Камалію пограбували в столичному ТРЦ Ocean Plaza.