8 найкорисніших рослинних масел

⠀

Масла - одні із самих калорійних, але при цьому і одні з найкорисніших продуктів для вашого здоров'я і стрункості. Це корисні жири, які ми можемо вживати в будь-який час доби. Додаючи масла до вечері, ми робимо його більш ситним, це допоможе вам протриматися весь вечір без зайвих перекусів.

⠀

Але масло маслу ворожнечу, тому давайте розберемо, якими маслами ви можете урізноманітнити свій раціон, а які краще виключити.

⠀

Раджу звернути увагу на олії, багаті Омега-3 жирними кислотами:

⠀

1. Льняна олія. За кількістю Омега-3 воно в два рази перевершує риб'ячий жир і інші рослинні масла. У ньому багато вітамінів групи В, вітаміну А, F, Е, цинку, лецитину, магнію, калію, селену.

⠀

2. Кунжутне масло. Вважається, що це єдине масло, яке засвоюється організмом на всі 100%.

⠀

3. Оливкова олія. Extra virgin - саме натуральне з видів. Має насичений смак і велика кількість фенольних антиоксидантів, які надають особливу користь цього джерела жирних кислот. Олеїнова кислота і олеокантал в складі знижують кількість маркерів запалення, таких як з-реактивний білок і за дією працюють як ібупрофен, відомий протизапальний препарат.

⠀

4. Масло волоських горіхів. Багато поліфенолами, які підвищують антиоксидантну активність клітин.

⠀

5. Кедрова олія

⠀

6. Гарбузове масло. Має позитивний вплив на сечовивідні шляхи.

⠀

7. Конопляна олія. Має доведену ефективність при запальних захворюваннях шкіри.

⠀

8. Масло виноградних кісточок.

⠀

Ці масла ми додаємо в салати та інші страви, але не піддаємо впливу високих температур.

⠀

Для смаження можна використовувати кокосове, рафінована оливкова олія або шматочок сала. Рафінована олія вже було изготавли під дією високих температур, воно вже втратило більшість поживних речовин, на відміну від масел холодного віджиму, які ці поживні речовини зберігають.

⠀

Табу: соняшникова олія, кукурудзяна.

⠀

В соняшниковій і кукурудзяній олії міститься багато Омега-6, що системно підвищує рівень запалення в організмі. Що, в свою чергу, впливає на підвищення ризиків онкології, атеросклерозу.

Які масла використовуєте ви?