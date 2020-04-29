Солістка гурту Little Big показала себе до схуднення: фото

Марія Дідик Дієта і фітнес 23:42, 29.04.2020

28-річна солістка російського гурту Little Big Софія Таюрська показала, як виглядала до схуднення. Так, артистці вдалося скинути близько 30 кг.

Знімки Таюрська розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/sonyatayurskaya

Під час спілкування з шанувальниками у артистки запитали, чи завжди вона виглядала так, як зараз. У відповідь Таюрська показала себе в юності. В останні роки співачка схудла на кілька розмірів, змінила імідж і стала носити лінзи.

instagram.com/sonyatayurskaya

Зараз Таюрська не соромиться публікувати відверті фото.

instagram.com/sonyatayurskaya
instagram.com/sonyatayurskaya
instagram.com/sonyatayurskaya
instagram.com/sonyatayurskaya
instagram.com/sonyatayurskaya

Як раніше писав OBOZREVATEL, 28-річна жінка розповіла про те, як їй вдалося схуднути на 60 кг відмовившись від деяких продуктів. Так, вона перестала вживати газовані напої та цукор, щоб скинути зайву вагу.

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Lady Дієта і фітнес

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