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9 жовтня • оновлено в 18:51
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Скинула 43 кг: відомий візажист розкрила секрет схуднення

29.8т Читати матеріал російською

Відомий візажист Гоар Аветисян, яка схудла на 43 кілограми, розповіла як їй вдалося скинути зайву вагу.

Так, дівчина відмовилася від безлічі продуктів. Вона зазначила, що перші 10 кг "пішли" буквально за 10 днів. Фото і відео з результатами вона показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скинула 43 кг: відомий візажист розкрила секрет схуднення

instagram.com/goar_avetisyan

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"Мінус 43 кг, скоріше б ще мінус 30", - зазначила дівчина в описі до фото, яке демонструє зміни в її фігурі.

Щоб схуднути Аветисян обмежила вживання жирної їжі, відмовилася від фастфуду і солодких газованих напоїв. Вона у великій кількості їсть продукти, які багаті клітковиною: фрукти і овочі.

Скинула 43 кг: відомий візажист розкрила секрет схуднення

instagram.com/goar_avetisyan

Скинула 43 кг: відомий візажист розкрила секрет схуднення

instagram.com/goar_avetisyan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

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Теги
диета Фітнес схуднення
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