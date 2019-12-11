Скинула 10 кг: Цибульська поділилася секретом схуднення. Фото до і після

Українська співачка й телеведуча Ольга Цибульська розповіла, як їй вдалося схуднути після народження сина.

Про це зірка написана на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що колись просто не змогла більше дивитися на себе в дзеркало.

"Я схудла на 10 кілограм. Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше – мені хотілося плюнути на себе в телеекрані. Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження. Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку", – розповіла вона.

Цибульська під час вагітності instagram / cybulskaya

За словами співачки, кожен раз, коли їй приносили сукню на розмір більше, вона виправдовувала себе тим, що "немає часу", "широка кістка" і вона "після пологів".

Ольга Цибульська до і після схуднення instagram / cybulskaya

"Я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, у мене була залежність від їжі", – додала вона.

Ольга Цибульська instagram / cybulskaya

За словами Цибульської, їй допомогла скинути 10 кг фахівець. Тепер зірка дотримується основного правила.

"Зливаю" своє головне правило – я тепер ніколи не їм і не п'ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров'я на потім", – додала вона.

Ольга Цибульська після схуднення instagram / cybulskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська зірка Марія Погребняк показала процедуру, яка допомагає схуднути, тримати себе в тонусі і бути здоровою.

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