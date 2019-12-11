Скинула 10 кг: Цибульська поділилася секретом схуднення. Фото до і після

Українська співачка й телеведуча Ольга Цибульська розповіла, як їй вдалося схуднути після народження сина.
Про це зірка написана на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що колись просто не змогла більше дивитися на себе в дзеркало.
"Я схудла на 10 кілограм. Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше – мені хотілося плюнути на себе в телеекрані. Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження. Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку", – розповіла вона.
Цибульська під час вагітності
instagram / cybulskaya
За словами співачки, кожен раз, коли їй приносили сукню на розмір більше, вона виправдовувала себе тим, що "немає часу", "широка кістка" і вона "після пологів".
Ольга Цибульська до і після схуднення
instagram / cybulskaya
"Я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, у мене була залежність від їжі", – додала вона.
Ольга Цибульська
instagram / cybulskaya
За словами Цибульської, їй допомогла скинути 10 кг фахівець. Тепер зірка дотримується основного правила.
"Зливаю" своє головне правило – я тепер ніколи не їм і не п'ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров'я на потім", – додала вона.
Ольга Цибульська після схуднення
instagram / cybulskaya
Я схудла на 10 кілограм 🏆😱 ⠀ Просто одного ранку прокинулася и зрозуміла, что НЕ можу Дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані 📺⠀ ⠀ Сину скоро 5 років и всі п'ять я боролася з Зайве вагою: Дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження 🤐Кожен шоу-бізнесовій стрес БУВ Додатковий "вареником" в мою тарілку 🥟 І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минули, я віправдовувала собі старим-добрим "в мене немає часу", "широка кістка" і "я ж после пологів" 🤦🏻♀️⠀ ⠀ в один момент я зізналася собі , что сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене булу залежність від їжі 🍩Мені потрібен БУВ профі. ⠀ ⠀ На одній з посіденьок @ viktoriya_tka4 розповіла мені про @ninaradzievskaya (НЕ реклама). І Почалося як я люблю - швидко, якісно и прістрасно 🔥⠀ ⠀ Ніна, дякую за мінус 10, за ті, что я жодних разу не опінію в гастроентерології и за S вместо L 💃🏻⠀ ⠀ "Зліваю" своє головне правило - я тепер Ніколи НЕ Їм и не п'ю после сьомої. Любіть себе, що не відкладайте здоров'я на потім и давайте у листі Святому Миколаю напішемо: "Не роз'їстіся на Новорічні Свята" 🐽🎄 ⠀ ⠀ #cybulskaya # схуднення # любісебе # можлівовсе
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