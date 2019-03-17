Скільки води в день треба пити: розкрито секрет

Для нормального функціонування організму треба випивати не менше п'ятьох склянок не холодної води протягом дня.

Про це розповіла відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram, порадивши починати свій день саме з цього заняття.

Gustavo Scafeli / unsplash

"Доброго ранку! Стаканчик чистої води не забудьте вранці. І не менш ще 5 склянок не холодної води за день! Якщо у вас набряки вранці після сну, то не пийте воду пізніше, ніж за 2-3 години до сну, і зверніть увагу, скільки солоного їсте, чи немає недоліку в чистій воді протягом дня", – розповіла Луценко.

Вона додала, що під час спортивного навантаження, чим більше людина пітніє, тим більше їй потрібно пити води. При чому робити це треба дрібними ковтками.

"Поливайте себе не менш дбайливо, ніж дбаєте про улюблені квіти", – підсумувала вона.

Bit Cloud / unsplash

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Аніта Луценко розповіла, що цукор вбиває красу і молодість. Вона також надала вправи для схуднення можна робити вдома.

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