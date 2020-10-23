Скандальна Малишева обурила мережу порадою, як уберегтися від коронавірусу

Скандальна російська телеведуча, докторка медичних наук Олена Малишева склала список продуктів, які, на її думку, допоможуть захиститися від коронавірусу.

Підбірку лікарка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, доведено, що коронавірусна інфекція проходить у важчій формі в людей, які мають дефіцит вітаміну D, цинку і селену.

Так, у список Малишевої потрапили бразильські горіхи, печінка тріски та сирі устриці. Проте порада телеведучої обурила користувачів соцмережі. Деякі шанувальники дорікнули зірку за те, що звичайні люди не можуть дозволити собі вживати такі продукти. Водночас дехто відзначав, що добірка лікарки не є ефективною.

"Грошей немає, але ви тримайтеся!", "Звичайній людині не по кишені такі продукти, особливо устриці, в очі не бачила їх", "І всі побігли купувати устриці, мідії, горіхи без здачі аналізів! Спочатку потрібно дізнатися, чи є в організмі їх дефіцит!" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Малишева назвала COVID-19 дивом. Так вона відповіла на запитання під час прямого ефіру про небезпеку нового китайського вірусу.