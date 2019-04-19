Швидко і смачно: як урізноманітнити популярну страву на сніданок

Омлет є популярним і для багатьох одним з найулюбленіших страв на сніданок, але це швидко набридає, якщо часто готувати.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова поділилася в Instagram ідеями, як можна урізноманітнити рецепт, додавши до цього прийому їжі нові смаки.

Так, вона запропонувала 12 варіантів добавок в омлет, щоб страва мала щоразу новий смак. За словами Коміссарової, можна доповнити сніданок помідорами і моцарелою. Також в яйця можна додати адигейський сир і багато зелені.

Омлет з зеленню pixabay

"Свіжа рукола і слабосолений лосось; брокколі та болгарський перець; жменю шпинату та тертий сир; гриби", – перерахувала дієтолог.

Вона також запропонувала незвичайну добавку до омлету – банани. Коміссарова запевняє, що вийде смачно, особливо, якщо плід запекти.

"З яблуками та корицею, це дуже смачно. Згасите нарізані яблука з водою і корицею, зверху вилийте омлет, кілька хвилин і готово", – також поділилася вона.

Омлет з яблуками і корицею TopGlobus

Ще один спосіб – овочевий запечений омлет. Для цього потрібно розкласти в формочки улюблені овочі, залити їх яєчною сумішшю і поставити в духовку. Також дієтолог порадила додати в блюдо консервовану кукурудзу і помідори Черрі.

"Омлетний бутерброд: як тільки омлет схопиться, перемішати його, викласти на скибочку хліба та посипати зеленню", – розповіла Коміссарова, додавши, що можна ще урізноманітнити улюблену страву сиром, сіллю та зеленню.

Омлет на хлібі pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Скосарь розповіла, що на сніданок не рекомендується їсти каші швидкого приготування. Вона порадила замінити блюдо цільними злаками, яйцями, фруктами і овочами.

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