Швидко і смачно: як урізноманітнити популярну страву на сніданок

Омлет є популярним і для багатьох одним з найулюбленіших страв на сніданок, але це швидко набридає, якщо часто готувати.
Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова поділилася в Instagram ідеями, як можна урізноманітнити рецепт, додавши до цього прийому їжі нові смаки.
Так, вона запропонувала 12 варіантів добавок в омлет, щоб страва мала щоразу новий смак. За словами Коміссарової, можна доповнити сніданок помідорами і моцарелою. Також в яйця можна додати адигейський сир і багато зелені.
Омлет з зеленню
pixabay
"Свіжа рукола і слабосолений лосось; брокколі та болгарський перець; жменю шпинату та тертий сир; гриби", – перерахувала дієтолог.
Вона також запропонувала незвичайну добавку до омлету – банани. Коміссарова запевняє, що вийде смачно, особливо, якщо плід запекти.
"З яблуками та корицею, це дуже смачно. Згасите нарізані яблука з водою і корицею, зверху вилийте омлет, кілька хвилин і готово", – також поділилася вона.
Омлет з яблуками і корицею
TopGlobus
Ще один спосіб – овочевий запечений омлет. Для цього потрібно розкласти в формочки улюблені овочі, залити їх яєчною сумішшю і поставити в духовку. Також дієтолог порадила додати в блюдо консервовану кукурудзу і помідори Черрі.
"Омлетний бутерброд: як тільки омлет схопиться, перемішати його, викласти на скибочку хліба та посипати зеленню", – розповіла Коміссарова, додавши, що можна ще урізноманітнити улюблену страву сиром, сіллю та зеленню.
Омлет на хлібі
Як часто ви готуєте омлет? Я- досить часто, тому думка про те, як його урізноманітнити, відвідує мене регулярно. Із задоволенням ділюся з вами своїми ідеями: ✅Помідори і моцарелла ✅Адигейскій сир і багато зелені ✅Свежая рукола і слабосоленої лосось ✅Брокколі і болгарський перець ✅Горсть шпинату і тертий сир ✅Гріби ✅С бананами! Так, це смачно, особливо, якщо запекти ✅С яблуками і корицею, це дуже смачно. Тушкуйте нарізані яблука з водою і корицею, зверху вилийте омлет, кілька хвилин і готово! ✅Овощной запечений омлет, в формочки розкладаємо улюблені овочі, заливаємо омлетом і в духовку ✅Кукуруза консервована, помідори Черрі ✅Омлетний бутерброд: як тільки омлет схопиться, перемішати його, викласти на скибочку хліба і посипати зеленню ✅Творог, сіль, зелень ❤️Ну що ? Готуватимете? А з чим ваш улюблений омлет?
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог Світлана Скосарь розповіла, що на сніданок не рекомендується їсти каші швидкого приготування. Вона порадила замінити блюдо цільними злаками, яйцями, фруктами і овочами.
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