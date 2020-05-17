Швидке схуднення: топ-5 вправ, які спалюють найбільше жиру

Дієта, звичайно, допоможе скинути зайву вагу, але користь від такого схуднення досить сумнівна: крім шкоди для організму, шкіра може обвиснути, а після повернення до звичайного раціону втрачені кілограми повернуться дуже швидко.

Щоб закріпити ефект від схуднення, фахівці рекомендують комплекс спеціальних вправ. OBOZREVATEL підготував для своїх читачів топ-5 найбільш ефективних видів зарядки, які допоможуть швидко скинути вагу. Зазначимо: при наявності захворювань серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату або органів дихання перед виконанням комплексу потрібно проконсультуватися з лікарем.

1. Стрибки на скакалці

Стрибки на скакалці pexels.com

Можна здійснювати по 30 стрибків за п'ять підходів, роблячи перерву на 20-30 секунд; або в три підходи стрибати безперервно протягом однієї хвилини (перерва між підходами – близько 45-60 секунд). Стрибки на скакалці – це хороше кардіонавантаження, вони допомагають пропрацювати м'язи ніг, спини, рук і розвинути витривалість.

При цьому важливо не стрибати високо, не вище 12 см від підлоги, фіксувати плечі, не згинати коліна, намагатися відштовхуватися від землі переважно стопами.

2. Берпі

Берпі giphy.com

Це функціональна вправа, в якій задіяні всі групи м'язів: руки, груди, квадріцепси, сідничні м'язи, біцепси, стегна і черевний прес. Щоб виконати берпі, слід сісти навпочіпки, перейти в упор лежачи, віджатися від підлоги, знову сісти навпочіпки, а потім стрибнути вгору. Повторювати потрібно 15 разів поспіль (всього три таких підходи з інтервалом у дві хвилини).

3. Планка

Планка pexels.com

Планка вважається одним з найефективніших вправ для всього тіла, вона зміцнює спину, прес, сідниці, ноги, позбавляючи від зайвої ваги.

Щоб зробити планку, займіть упор лежачи. Далі зробіть вдих і видих, підніміть тулуб, упріться ліктями і пальцями ніг. Слідкуйте, щоб в попереку не було прогину, дивіться в підлогу, не закидаючи голову вгору (це шкідливо для шиї). Сідниці і прес повинні бути максимально напруженими. Час стійки в плані – 2-3 хвилини. Найкраще робити 4-5 підходів по 20 секунд, не більше, – щоб не нашкодити спині.

4. Стрибки з присіданнями

Стрибки з присіданнями showtopmodel.ru

Це найефективніша вправа для прокачування м'язів сідниць і стегон. Тримаючи спину рівною, а коліна вперед, потрібно присідати якомога нижче, не відриваючи п'яти від підлоги. Потім треба стрибнути вгору. Повторити 30 разів.

5. Випади

Випади pexels.com

Це ефективна вправа для схуднення ніг. Потрібно робити 20 випадів на кожну ногу (два підходи з інтервалом в одну хвилину). Важливо, щоб при присіданні стегно, яке виходить вперед, було паралельним підлозі, а в колінах утворювався прямий кут.

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