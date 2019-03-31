Схуднути та уникнути анемії: дієтолог розкрила секрет правильного харчування

Для схуднення і уникнення анемії потрібно вживати продукти, які містять багато заліза, однак це треба робити з розумом.

Про це розповіла відомий дієтолог Світлана Фус в своєму блозі в Instagram, уточнивши, що деякі компоненти навпаки перешкоджають засвоєнню цього мікроелементу.

"Що треба їсти, щоб уникнути анемії? Основні "постачальники" заліза – яловичина і печінка. Кожен день їх їсти не варто, двох-трьох разів на тиждень цілком достатньо. В інші дні можна дозволити собі білок у вигляді м'яса птиці, риби і яєць", – розповіла вона.

За словами дієтолога, харчуватися одним м'ясом нудно і не корисно, тому варто доповнювати тваринний раціон рослинними компонентами, овочами, фруктами, злаковими, які містять вітамін С і вітаміни групи В.

залізовмісні продукти SYL.ru

"Важливо те, що без цих вітамінів неможливе повноцінне засвоєння заліза. Тому кожен день з'їдайте невелику кількість фруктів – кілька апельсинів, ківі або яблук, а м'ясо, птицю та рибу доповнюйте салатами із зелені, квашеної капусти, солодкого перцю та інших овочів. Не забувайте про каши", – додала фахівець.

Вона попередила, що в продуктах також містяться речовини, які заважають засвоєнню заліза: танін, фітинова кислота, кальцій. Вони пов'язують залізо в нерозчинні сполуки і заважають його всмоктуванню в просвіті кишечника.

Танін міститься в чаї, фітинова кислота – в крупах і бобових, кальцій – в молочних продуктах. Незважаючи на це, перераховані продукти корисні та дають організму важливі компоненти для роботи. Однак необхідно правильно їх використовувати і в розумних обсягах.

Правильне харчування pixabay

"Щоб зменшити кількість фітіновой кислоти та її сполук – потрібно замочувати крупи і бобові водою на ніч перед приготуванням. Запиваючи м'ясо міцним чаєм, ми позбавляємо організм пристойної "порції" необхідного елемента. Залізо не "дружить" з кальцієм. Тому після з'їденої порції м'яса не слід вживати молоко, кефір, їсти сирні десерти", – наголосила вона.

Фус також додала, що потреба в залізі підвищується в період активного росту, при вагітності і годуванні грудьми, великих фізичних навантаженнях. Особливо його потребують жінки під час місячних.

"У першу половину циклу потрібно особливо стежити за харчуванням і обов'язково вживати м'ясо і печінку з достатньою кількістю фруктів і овочів. Уникнути виникнення анемії реально, якщо додавати в раціон продукти, що містять залізо, налагодити збалансоване харчування, знати особливості деяких продуктів", – підсумувала дієтолог.

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