Схуднути й бути здоровою: дієтолог розвінчала міфи про спортивне харчування

Ті, хто худне, часто ведуться на поширені помилки щодо спортивного харчування та БАДів.

Дієтолог Катя Медушкіна розвіяла на своїй сторінці в Instagram популярні міфи, з якими стикається практично щодня.

Так, за словами експерта, однією з поширених помилок є те, що спортивні БАДи замінюють їжу. Насправді, спортивне харчування є лише добавкою.

Катя Медушкіна розвінчала міфи про спортивне харчування instagram / katya_medushkina

Крім того, багато хто вважає, що суміші – однакові за складом. Але вони не однакові за якістю, тому потрібно завжди дивитися на етикетку.

Також міфом є те, що БАДи в спорті – марні. Насправді, протеїн, креатин, амінокислоти – мають науково доведену ефективність.

А переконання, що вони погано впливають на печінку, також не мають наукового обгрунтування. "Вживання в їжу великої кількості білка справді може погіршувати функції внутрішніх органів, тому важливо використовувати правильні пропорції в харчуванні та споживанні основних нутрієнтів", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

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