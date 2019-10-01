Схуднути й бути здоровою: дієтолог розвінчала міфи про спортивне харчування

Ті, хто худне, часто ведуться на поширені помилки щодо спортивного харчування та БАДів.
Дієтолог Катя Медушкіна розвіяла на своїй сторінці в Instagram популярні міфи, з якими стикається практично щодня.
Так, за словами експерта, однією з поширених помилок є те, що спортивні БАДи замінюють їжу. Насправді, спортивне харчування є лише добавкою.
Катя Медушкіна розвінчала міфи про спортивне харчування
instagram / katya_medushkina
Крім того, багато хто вважає, що суміші – однакові за складом. Але вони не однакові за якістю, тому потрібно завжди дивитися на етикетку.
Також міфом є те, що БАДи в спорті – марні. Насправді, протеїн, креатин, амінокислоти – мають науково доведену ефективність.
А переконання, що вони погано впливають на печінку, також не мають наукового обгрунтування. "Вживання в їжу великої кількості білка справді може погіршувати функції внутрішніх органів, тому важливо використовувати правильні пропорції в харчуванні та споживанні основних нутрієнтів", – пояснила вона.
ЛЕГЕНДИ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА👻 ⠀ Розповім вам найпопулярніші міфи про Спортпіт і Бадах, з якими я стикаюся практично щодня 👇 ⠀ ❌Спортівние БАДи замінюють їжу ⠀ ❗️Нет і ще раз ні! Спортпіт не може замінити повноцінне харчування, це добавка! ⠀ ❌ Всі суміші однакові за складом ⠀ ❗️Прінціпіально суміші не відрізняються один від одного, але суміші не однакові за якістю. Завжди дивіться склад! ⠀ ❌ БАДи в спорті не мають доказової бази, вони не приносять користі! ⠀ ❗️Ето ще один міф! Протеїн, креатин, амінокислоти – добавки, які мають науково доведену ефективність. ⠀ ❌ Погано впливають на печінку ⠀ ❗️Употребленіе в їжу великої кількості білка справді може погіршувати функції внутрішніх органів, тому важливо використовувати правильні пропорції в харчуванні і споживанні основних нутрієнтів. ⠀ Хочете розібратися професійно в цих питаннях спортивного харчування і створювати власне ідеальне тіло? ⠀ Або ви працюєте фітнес-тренером і хочете збільшити багаж знань і свій дохід, складаючи ефективні програми харчування? ⠀ Ласкаво просимо на Рівень 3 моєї Академії нутриціолог - "Експертна, Спортивна нутрициология"!) ⠀ Ось тільки частина тем програми: ⠀ ▪️Потребленіе вуглеводів і шляхи їх метаболізму при різному рівні фізичної активності. ▪️Спортівное харчування і його види. ▪️Прінціпи харчування і раціон за типами тренувань - оздоровчий фітнес, зниження маси тіла, збільшення витривалості, набір м'язової маси. ▪️Діетологіческое супровід клієнта фітнес клубу. ⠀ Експертний рівень це: ▪️мощная теорія ▪️полний доступ до моєї експертність - онлайн-семінари, де я буду давати вам зворотний зв'язок по вашим завданням і відповідати на питання ▪️закритий чат, де ви зможете спілкуватися один з одним, задавати мені питання ▪️возможность вийти на абсолютно новий рівень в професії нутриціології! ⠀ Залишилися питання? Тоді бігом в директ або вацап📲 +7 (965) 458-29-05. ⠀ Розповідайте, які міфи про СпортПит ви ще чули від тренера в залі?) ⠀ # АзбукаНутріціологіі_КатіМедушкіной
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