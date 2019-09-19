Схуднути без шкоди для здоров'я: розкрито секрет

Схуднення на 3 кілограми за тиждень є шкідливим для здоров'я і викликає зворотний ефект, тому позбуватися від зайвої ваги потрібно повільніше.
Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог і експерт з правильного харчуванню Катя Медушкіна, пояснивши, як відбувається сам процес.
За її словами, швидке схуднення викликає гормональні збої, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, погану якість шкіри, розтяжки, випадання волосся та робить нігті ламкими. Більш того, у багатьох через деякий час вага повертається.
"Щоб схуднути, зберегти результат і не отримати перераховані проблеми, потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження ваги. І ця швидкість – 400-700 г на тиждень. А зовсім не 3 кг, як нам хотілося б", – підкреслила Медушкіна.
Як швидко можна худнути
Фото: Relrus.ru
За словами дієтолога, за перші пару тижнів, проведених на здоровому раціоні, втрата кілограмів і сантиметрів може бути досить помітною. Це відбувається, тому що тканини відпускають зайву воду, а з організму йдуть застої рідини.
"Кишечник очищається завдяки появі в раціоні клітковини. Тому можна втратити 2-4 кг за тиждень (в залежності від початкового ваги). Але потім ваш організм переходить на режим нормального жироспалювання. І коли йде 200-300 г на тиждень – це вже чистий жир! Щоб схуднути на значну кількість кг, потрібен час! Візьміть навіть спортсменів. Вони не сушаться за місяць, цей процес займає майже півроку. Що ж говорити про звичайних людей", – пояснила вона.
СКІЛЬКИ ЧАСУ ПОСЯДЕ ВАШЕ СХУДНЕННЯ? ⠀ Вчора я цілий день знімала для вас корисні відео - зайдіть в Сторіс, подивіться, що чекає вас в найближчі тижні) ⠀ А в коментарях вчорашнього поста ми з вами активно обговорювали дієти, які дають швидкий результат. І багато хто з вас написали, що швидке схуднення на собі пробували, і воно навіть давало результати. Але якою ціною! ⠀ 🔹гормональние збої 🔹проблеми з шлунково-кишкового тракту 🔹плохое якість шкіри (лущення, блідість) 🔹растяжкі 🔹вилезающіе волосся 🔹ломкіе нігті ⠀ І варіант, який зустрічався частіше за інших - це відкат ваги. На місце скинутих 10 кг поверталися всі 15. ⠀ Щоб схуднути, зберегти результат і не заробити перерахованих проблем, потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження веса☝️ ⠀ ❗️І ця швидкість - 400-700 г в тиждень. А зовсім не 3 кг, як нам хотілося б) ⠀ У перший тиждень-дві на здоровому раціоні втрата кілограмів і сантиметрів може бути досить помітною. Тому що тканини відпускають зайву воду, йдуть застої рідини. Кишечник очищається завдяки появі в раціоні клітковини. Тому можна втратити 2-4 кг за тиждень (в залежності від початкового ваги). ⠀ Але потім ваш організм переходить в режим нормального жироспалювання. І коли йде 200-300 г в тиждень - це вже чистий жир! 💪 ⠀ Щоб схуднути на значну кількість кг, потрібен час! Візьміть навіть спортсменів. Вони не сушаться за місяць, цей процес займає близько півроку. Що ж говорити про звичайних людей! ⠀ Ось вам шпаргалка: ⠀ ✔️дефіціт калорій - 20% від денної норми ⠀ Вважаємо за формулою Харріса-Бенедикта. В інтернеті є калькулятори. ⠀ ✔️Баланс БЖУ ⠀ на 1 кг нормальної маси тіла: - білки: 1-1,2 г - жири: 0,5-0,8 г - вуглеводи: 4 г ⠀ Інформацію можна знайти самостійно, в тому числі на моїй сторінці) якщо розібратися ніяк не виходить, чекаю у себе в проектах) Там я і вчу вважати КБЖУ, і даю готове меню, і відповідаю на всі виникаючі питання. Пишіть в директ - все розповім. ⠀ Зберігайте шпаргалку собі в 🔰. І діліться постом з неправильно худне подругами)) ⠀ А в коментарях розповідайте, скільки часу ви готові витратити на схуднення без відкату? А скільки хочете за цей час скинути?) ⠀ # раціон_Медушкіна
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