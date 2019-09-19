Схуднути без шкоди для здоров'я: розкрито секрет

Схуднення на 3 кілограми за тиждень є шкідливим для здоров'я і викликає зворотний ефект, тому позбуватися від зайвої ваги потрібно повільніше.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтолог і експерт з правильного харчуванню Катя Медушкіна, пояснивши, як відбувається сам процес.

За її словами, швидке схуднення викликає гормональні збої, проблеми зі шлунково-кишковим трактом, погану якість шкіри, розтяжки, випадання волосся та робить нігті ламкими. Більш того, у багатьох через деякий час вага повертається.

"Щоб схуднути, зберегти результат і не отримати перераховані проблеми, потрібно дотримуватися правильної швидкості зниження ваги. І ця швидкість – 400-700 г на тиждень. А зовсім не 3 кг, як нам хотілося б", – підкреслила Медушкіна.

Як швидко можна худнути Фото: Relrus.ru

За словами дієтолога, за перші пару тижнів, проведених на здоровому раціоні, втрата кілограмів і сантиметрів може бути досить помітною. Це відбувається, тому що тканини відпускають зайву воду, а з організму йдуть застої рідини.

"Кишечник очищається завдяки появі в раціоні клітковини. Тому можна втратити 2-4 кг за тиждень (в залежності від початкового ваги). Але потім ваш організм переходить на режим нормального жироспалювання. І коли йде 200-300 г на тиждень – це вже чистий жир! Щоб схуднути на значну кількість кг, потрібен час! Візьміть навіть спортсменів. Вони не сушаться за місяць, цей процес займає майже півроку. Що ж говорити про звичайних людей", – пояснила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти перерахували корисні овочі, які допомагають схуднути восени.

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