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22 листопада • оновлено в 17:01
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Схуднення після пологів: Тодоренко зізналася, як швидко позбулася живота

1.4т
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Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про вправи, за допомогою яких позбулася живота після пологів.

Так, у ефірі "МорозоваХЗШОУ" зірка розкрила головні секрети стрункості.

Регіна Тодоренко в купальнику

Регіна Тодоренко в купальнику

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За словами Регіни, їй дуже допомогло носіння бандажа.

"Носіть бандаж, це для ледачих. Ще я робила йогівське дихання: швидко скорочуєш живіт, м'язи преса, а потім швидко відпускаєш. І дуже допомагають дихальні вправи Стрельникової зі скороченню преса. Та й в цілому йога допомагає, прес качати треба, секс...", поділилася Тодоренко.

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Інстаграм

Характерно, що Регіна швидко повернула свою фігуру до норми після пологів. Незабаром після народження сина телеведуча вже знімалася в купальнику, демонструючи розкішні форми.

Регіна Тодоренко в купальнику

Регіна Тодоренко в купальнику

Інстаграм

Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко

Інстаграм

Регіна Тодоренко в купальнику

Регіна Тодоренко в купальнику

Інстаграм

Регіна Тодоренко в купальнику

Регіна Тодоренко в купальнику

Інстаграм

Регіна Тодоренко в купальнику

Регіна Тодоренко в купальнику

Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, як повернутися у форму після народження дитини. Так, зірка зазначила, що потрібно вести активний спосіб життя до, під час вагітності й після.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Україна
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