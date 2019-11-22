Схуднення після пологів: Тодоренко зізналася, як швидко позбулася живота

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко розповіла про вправи, за допомогою яких позбулася живота після пологів.
Так, у ефірі "МорозоваХЗШОУ" зірка розкрила головні секрети стрункості.
Регіна Тодоренко в купальнику
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За словами Регіни, їй дуже допомогло носіння бандажа.
"Носіть бандаж, це для ледачих. Ще я робила йогівське дихання: швидко скорочуєш живіт, м'язи преса, а потім швидко відпускаєш. І дуже допомагають дихальні вправи Стрельникової зі скороченню преса. Та й в цілому йога допомагає, прес качати треба, секс...", – поділилася Тодоренко.
Регіна Тодоренко
Інстаграм
Характерно, що Регіна швидко повернула свою фігуру до норми після пологів. Незабаром після народження сина телеведуча вже знімалася в купальнику, демонструючи розкішні форми.
Регіна Тодоренко в купальнику
Інстаграм
Регіна Тодоренко
Інстаграм
Регіна Тодоренко в купальнику
Інстаграм
Регіна Тодоренко в купальнику
Інстаграм
Регіна Тодоренко в купальнику
Інстаграм
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, як повернутися у форму після народження дитини. Так, зірка зазначила, що потрібно вести активний спосіб життя до, під час вагітності й після.
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