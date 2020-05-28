Схудла на 45 кг: названа дієта, яка допомогла скинути вагу Адель

Знаменитій британській співачці Адель за короткий проміжок часу вдалося схуднути на 45 кілограм. У цьому їй допомогли регулярні занять спортом і сіртуїнова дієта.

Про те, що таке сіртуїнова дієта пише видання Cosmopolitan.

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Автори сіртфуд-дієти - нутріціоністи Ейдан Гоггинс і Глен Маттеї. Така система харчування - це не просто дієта, а швидше експрес-програма, яка сприяє детоксикації організму.

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Спочатку сіртфуд був особливим режимом харчування для спортсменів, переважно для футболістів, регбістів і учасників морських регат. Система харчування включає в свій раціон продукти, багаті ресвератролом - одним з найсильніших антиоксидантів.

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Дієта ділиться на дві фази. Перші три дні першої фази необхідно вживати по три склянки зеленого соку і один сіртфуд на добу. Загальна калорійність продуктів - не вище 1000 ккал в день.

Протягом четвертого-сьомого днів першої фази потрібно пити по дві порції зеленого соку і двічі на добу вживати їжу, що складається з сіртфудів. Загальна калорійність продуктів в цей період - не більше 1500 ккал в день.

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Під час другої фази в день потрібно випивати одну порцію зеленого соку і тричі їсти продукти, що максимально містять сіртфуди. З раціону виключаються будь-які напівфабрикати і скорочується кількість червоного м'яса (до 500 грам в тиждень). Можна їсти цільнозерновий хліб і булочки, а також два-три рази на тиждень пити червоне вино.

Також заборонено приймати їжу після сьомої вечора.

Адель instagram / adele

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок, відтоді вона залишається однією з найбільш затребуваних музиканток світу. А у 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

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