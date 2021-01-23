Схудла на 40 кг жінка розкрила секрет швидкого зниження ваги

32-річна мешканка Індії Саани Шетті схудла на 40 кілограмів за п'ять місяців. Перед жінкою стояв вибір: схуднути або бути готовою до частих хвороб.

Так, за словами Шетті, вона зазнала сильного шоку, коли лікарі виявили у неї підвищений рівень холестерину і цукру в крові. Тоді ж індіанка вирішила схуднути, щоб не доводити свій організм до частих захворювань, оскільки на той момент маса її тіла складала 125 кілограмів. Про це пише Times of India.

Як стверджує Саани, головний секрет стрімкого схуднення полягає в розмірі порцій. Щоб скинути зайву вагу і підтримати здоров'я необхідно харчуватися помірно.

"Контроль над порціями – це те правило, що допомогло мені досягти таких результатів в рекордно короткі терміни", – заявила Шетті.

Також індіанка додала, що на її схуднення також добре вплинуло правильне пережовування їжі. За словами жінки, вона виключила з раціону цукор, вироби з пшениці і невегетарианскьку їжу. Крім їжі, в схудненні також допоміг і спорт. Шетті ходила пішки не менше 1,5 годин поспіль і почала займатися йогою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Анфіса Чехова схудла на 25 кілограмів і зізналася, що скинути вагу їй вдалося, відмовившись лише від одного продукту.