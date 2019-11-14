Схудла і пошкодувала: британка, яка скинула 70 кг, поділилася жахливою історією

Мешканка боро Челтнем у графстві Глостершир Великобританії Вікторія Харрієс схудла на 70 кілограмів, але в результаті тільки засмутилася через отриманий результат.

За словами жінки, раніше вона важила 144 кілограми, а причиною для схуднення стало весільне фото. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як розповіла 34-річна Харрієс, сім років тому вона відвідала весілля друга, де, відповідно, потрапила в об'єктив фотографа. Коли жінка побачила себе на знімку, то сильно засмутилася і навіть видалила позначку зі своїм ім'ям у соцмережах. Тоді ж вирішила схуднути. Водночас роздрукувала те неприємне їй фото і задля мотивації повісила його на дверцята холодильника.

Вікторія Харрієс Catwrs News

Так, британка взяла собі за правило щодня проходити по 10 тисяч кроків до 10-ї ранку, а також збалансовано харчуватися. Дотримуючись таких жорстких правил, за сім років вона скинула половину своєї колишньої ваги і зараз важить 74 кілограми.

Вікторія Харрієс Catwrs News

Правда, зазначила Харрієс, такий результат її не задовольнив. Оскільки замість тіла, про яке мріяла, вона отримала майже десять кілограмів обвислої шкіри на животі, руках і ногах.

Вікторія Харріес Catwrs News

Тепер жінка з побоюванням дивиться на себе у дзеркалі, а через обвислу шкіру все ще не може носити той одяг, який би хотіла. До всього іншого, незнайомі люди дошкуляють їй запитаннями, мовляв, чи не вагітна вона, що засмучує Вікторію ще більше.

Вікторія Харрієс Catwrs News

Британка зізналася, що хотіла б взагалі не худнути. А зараз взялася збирати 9,5 тисячі фунтів (приблизно 300 тисяч гривень) на операцію з видалення надлишків шкіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схуднення на 3 кілограми за тиждень є шкідливим для здоров'я і викликає зворотний ефект, тому позбуватися від зайвої ваги потрібно повільніше. Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram дієтологиня і експертка з правильного харчування Катя Медушкіна, пояснивши, як відбувається цей процес.

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