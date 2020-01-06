Головна Новини
6 січня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Схудла Адель здивувала шанувальників: фото до і після

2.7т
Читати матеріал російською

Знаменита британська співачка Адель, яка нещодавно розійшлася з чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі, була помічена на відпочинку на Карибських островах.

31-річну зірку сфотографували в Ангільї, яка розташована в східній частині Карибського моря. Знімки виконавиці опублікували на її фан-сторінці в Instagram.

Адель

Адель

Новини
Як змінилися герої 9 сезону "Зважені та щасливі": фото до і після

Адель не стала надягати бікіні. Вона вибрала для відпочинку на пляжі міні-сукню з глибоким декольте, яким підкреслила свою струнку фігуру.

Adele was seen hanging out with Harry Styles and James Corden in Anguilla yesterday ♥ ️ [#adele #officialadelefanpage | #adeleph #adelephilippines]

Публікація від Adele (@officialadelefanpage)

she's living her best life and gives zero fucks about the album 🤫 [#adele #officialadelefanpage | #adeleph #adelephilippines]

Публікація від Adele (@officialadelefanpage)

До того, як схуднути співачка виглядала інакше.

Схудла Адель здивувала шанувальників: фото до і після

instagram / adele

Схудла Адель здивувала шанувальників: фото до і після

instagram / adele

Схудла Адель здивувала шанувальників: фото до і після

The Mega Agency

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2017 році вона потрапила в трійку найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги