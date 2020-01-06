Схудла Адель здивувала шанувальників: фото до і після

Знаменита британська співачка Адель, яка нещодавно розійшлася з чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі, була помічена на відпочинку на Карибських островах.

31-річну зірку сфотографували в Ангільї, яка розташована в східній частині Карибського моря. Знімки виконавиці опублікували на її фан-сторінці в Instagram.

Адель

Адель не стала надягати бікіні. Вона вибрала для відпочинку на пляжі міні-сукню з глибоким декольте, яким підкреслила свою струнку фігуру.

До того, як схуднути співачка виглядала інакше.

instagram / adele

instagram / adele

The Mega Agency

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2017 році вона потрапила в трійку найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що Адель має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.

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