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30 жовтня • оновлено в 20:42
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Шкідливо для фігури? Дієтолог розвінчала популярний міф про фрукти

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У мережі часто зустрічаються помилки, що споживати фрукти потрібно обережно при схудненні, так як вони містять багато цукру.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram пояснила, чому подібна інформація є міфом, і скільки плодів у день потрібно їсти дорослій людині.

"Фрукти теж цукор? Неодноразово бачила інформацію в сумнівних джерелах про те, що фрукти = білий цукор та їсти їх не можна взагалі або 1 на день, до 12 та якісь певні. Є в цьому сенс? Сучасні рекомендації з харчування кажуть про те, що ми повинні обмежувати кількість доданого цукру. Це той цукор, що додаються в продукти харчування або напої в процесі приготування або переробки", – зазначила Коміссарова.

Чи можна їсти фрукти при схудненні

Чи можна їсти фрукти при схудненні

pixabay

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За словами дієтолога, це не включає натуральний цукор, що міститься в молоці та фруктах. Добавка зустрічається в основному в напоях, солодкій каві та в чаї, кофетах, тортах, тістечках, печиві, морозиві, сиропах, джемах і так далі.

"Щодо додаткового цукру буде зазначено на етикетці, як: цукор, коричневий цукор, глюкоза, кукурудзяний сироп, мальтоза, інвертний цукор, нектар, сукроза й фруктоза. Тут всі й підстрибнули, а як же фрукти?! Фруктоза у фруктах ітаягодах неодмінно міститься. Але цільні фрукти містять велику кількість клітковини, яка уповільнює всмоктування швидких вуглеводів, а значить, не впливає негативно на наш організм", – пояснила експерт.

Чи можна фрукти при схудненні

Чи можна фрукти при схудненні

pixabay

Вона наголосила, що жодна організація з харчування не обмежує кількість фруктів на день, а навпаки, рекомендація завжди звучить "як мінімум ..". Тобто, здоровій дорослій людині рекомендується вживати 1-2 чашки фруктів (250-500 мл).

"Нарізайте фрукти, заполонюйте чашки та зрозумієте, скільки це вийде. Якщо простіше, в залежності від активності, рекомендується споживати від 2 до 5 порцій фруктів на день. Будь ласка, не лякайтеся фруктів та ягід. Ми їмо шоколад з "пропареним кокосовим нектаром", при цьому боїмося банана. Фрукти та овочі – один з головних джерел клітковини", – підсумувала дієтолог.

Фрукти теж цукор? Неодноразово бачу інформацію в сумнівних джерелах про те, що фрукти = білий цукор і є їх не можна взагалі або 1 в день, до 12 і якийсь певний. Є в цьому сенс? ✅Современние рекомендації по харчуванню кажуть про те, що ми повинні обмежувати кількість додавання цукру. Це ті цукру, які додаються в продукти харчування або напої в процесі приготування або переробки. При цьому чорним по білому написано: 🔹Ето не включає натуральні цукру, що містяться в молоці і фруктах. ✅Ми отримуємо доданий цукор в основному з напоїв, солодких кави і чаю, цукерок, тортів, тістечок, печива, морозива, сиропів, джемів і тд. ✅Добавленний цукор буде значитися на етикетці, як: цукор, коричневий цукор, глюкоза, кукурудзяний сироп, мальтоза, інвертний цукор, нектар, сукроза і ... фруктоза. Тут то все і підстрибнули, а як же фрукти ?! ✅Фруктоза у фруктах і ягодах неодмінно міститься. Але цільні фрукти містять велику кількість клітковини, яка уповільнює всмоктування швидких вуглеводів, а значить, не впливає негативно на наш організм. ✅Ні одна Організація з харчування не обмежує кількість фруктів в день, скоріше, навпаки, рекомендація завжди звучить "як мінімум ..". 🔹Здоровому дорослій людині рекомендується вживати 1-2 чашки фруктів в день. 1 чашка = 250 мл. Нарізайте фрукти, заполоняють чашки і зрозумієте, скільки це вийде. Якщо простіше, в залежності від активності, рекомендується споживати від 2 до 5 порцій фруктів в день (рекомендація АНА і USDA) ✅Пожалуйста, не бійтеся фруктів і ягід. Ми їмо шоколад з "пропареною кокосовим нектаром", при цьому боїмося банана. Фрукти і овочі - один з головних джерел клітковини. ❤️А скільки ви їсте фруктів в день?

Публікація від Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дієтолог Оля Усенко розповідала, як правильно вживати фрукти, щоб не набрати зайву вагу.

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Особа
Албіна Коміссарова
Теги
диета схуднення харчування
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