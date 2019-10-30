Шкідливо для фігури? Дієтолог розвінчала популярний міф про фрукти

У мережі часто зустрічаються помилки, що споживати фрукти потрібно обережно при схудненні, так як вони містять багато цукру.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова на своїй сторінці в Instagram пояснила, чому подібна інформація є міфом, і скільки плодів у день потрібно їсти дорослій людині.

"Фрукти теж цукор? Неодноразово бачила інформацію в сумнівних джерелах про те, що фрукти = білий цукор та їсти їх не можна взагалі або 1 на день, до 12 та якісь певні. Є в цьому сенс? Сучасні рекомендації з харчування кажуть про те, що ми повинні обмежувати кількість доданого цукру. Це той цукор, що додаються в продукти харчування або напої в процесі приготування або переробки", – зазначила Коміссарова.

Чи можна їсти фрукти при схудненні pixabay

За словами дієтолога, це не включає натуральний цукор, що міститься в молоці та фруктах. Добавка зустрічається в основному в напоях, солодкій каві та в чаї, кофетах, тортах, тістечках, печиві, морозиві, сиропах, джемах і так далі.

"Щодо додаткового цукру буде зазначено на етикетці, як: цукор, коричневий цукор, глюкоза, кукурудзяний сироп, мальтоза, інвертний цукор, нектар, сукроза й фруктоза. Тут всі й підстрибнули, а як же фрукти?! Фруктоза у фруктах ітаягодах неодмінно міститься. Але цільні фрукти містять велику кількість клітковини, яка уповільнює всмоктування швидких вуглеводів, а значить, не впливає негативно на наш організм", – пояснила експерт.

Чи можна фрукти при схудненні pixabay

Вона наголосила, що жодна організація з харчування не обмежує кількість фруктів на день, а навпаки, рекомендація завжди звучить "як мінімум ..". Тобто, здоровій дорослій людині рекомендується вживати 1-2 чашки фруктів (250-500 мл).

"Нарізайте фрукти, заполонюйте чашки та зрозумієте, скільки це вийде. Якщо простіше, в залежності від активності, рекомендується споживати від 2 до 5 порцій фруктів на день. Будь ласка, не лякайтеся фруктів та ягід. Ми їмо шоколад з "пропареним кокосовим нектаром", при цьому боїмося банана. Фрукти та овочі – один з головних джерел клітковини", – підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дієтолог Оля Усенко розповідала, як правильно вживати фрукти, щоб не набрати зайву вагу.

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