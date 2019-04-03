Шкідливі салати та один смак: факти про фастфуд, про які не скажуть в ресторанах

Любителям смачної і шкідливої їжі часто складно відмовитися від страв у мережі швидкого харчування відразу з кількох причин.

У блозі "Рravda o ede" в Instagram розкрили 11 речей, яких ніколи не розкажуть працівники фастфуду.

Всі страви мають один смак

Фастфуд pixabay

Різні страви фастфуда мають майже однаковий смак, тому що вони відкалібровані таким чином, щоб задовольняти всі потреби одразу. У їжу додають солоні, солодкі, гострі відтінки одночасно.

Бургери готуються моментально

Блог Олександра Зарайського

На приготування бургерів у великих мережах фастфуду йде 30 секунд через глибоку заморозку, до якої піддається м'ясо.

Бургери розроблені, щоб їх швидко з'їли

Їжа, яку подають в ресторанах швидкого харчування, не потребує тривалого пережовуванні. Чим менше пережовувати їжу, тим менше буде насичення. В результаті людина з'їдає більше.

Блог Олександра Зарайського

Кольори пробуджують апетит

Червоний і жовтий кольори найчастіше використовуються в сфері фастфуду, тому що викликають підсвідоме бажання зупинитися і перекусити.

Головна мета — продати вам більше

Згідно з дослідженнями вчених, 85% людей замовляють більше, ніж хотіли, коли співробітники пропонують взяти до замовлення ще щось. Персонал ніколи не використовує частку "не" при спілкуванні на касі.

Середня кола = велика кола

"Простий спосіб поліпшити продажу напоїв — це збільшити обсяг кожної порції і розширити всю їх лінійку, додавши "супервелику" і "екстраіклмку" порції. Люди підсвідомо зупиняють вибір на середньому із запропонованого, але завдяки цьому трюку середній виявляється більшим. До того ж якщо не уточнити розмір порції, касир за замовчуванням проб'є дорожчі позиції, наприклад більшу картоплю і велику кави", – йдеться в повідомленні.

М'ясо з вогню приваблює покупців, але це ілюзія

На котлетах до бургерах сліди грилю не мають нічого спільного з реальним грилем. Їх створюють на заводі перед заморожуванням, а ароматизатори диму завершують ілюзію м'яса з вогню.

Салати не безневинні

open-inform

По складу вони можуть бути більш калорійними, ніж стандартні страви. Також листя салату іноді обробляють харчовою добавкою пропіленгліколь, щоб запобігти їх в'янення. Вона визнана безпечною, але про натуральність таких продуктів не йдеться. А про склад соусів не знають навіть співробітники.

Кава у пластикових склянках може викликати депресію

У пінопласті міститься хімічний компонент стирол, який може виділятися при взаємодії з гарячою рідиною. Він впливає на нервову систему і може викликати депресію і втрату концентрації.

Кола смачніше, ніж в пляшці

Novate

Газовані напої в умовному McDonald's можуть здаватися смачнішими, ніж в пляшках, але смак майже однаковий. Фірмові концентрати змішуються з водою і газують безпосередньо в ресторані, що робить їх "найсвіжішими".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологи розкрили секрет швидкого схуднення до літа, який не виснажує організм і дозволяє в короткі терміни привести тіло в порядок.

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