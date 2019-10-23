"Шикарна методика!" Нікітюк поділилася секретом свого схуднення

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила свій власний секрет схуднення. Так, вона поділилася з фоловерами авторською методикою, яку назвала "занюхування".

Жартівливий ролик Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Никитюк РБК

"Леся, як завжди на висоті", "Так! Відмінний спосіб!", "Просто шикарна методика!", "Слухай, треба спробувати реально", - коментують ролик в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

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