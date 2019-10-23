"Шикарна методика!" Нікітюк поділилася секретом свого схуднення

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила свій власний секрет схуднення. Так, вона поділилася з фоловерами авторською методикою, яку назвала "занюхування".
Жартівливий ролик Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Леся Никитюк
РБК
Ну що, настав той час коли я хочу Поділитися з вами своим секретом схуднення. Це все авторська методика - "занюхування" 😂 Друзі, а вам я хочу нагадаті что (!!!) челлендж #TODAYIWILL триває и у вас залишилось ще декілька днів, щоб взяти участь. Для цього: 📸 зроби круте фото або відео як ти робиш Щось Вперше в своєму жітті 🕺🏼вікладай его Собі в інстаграм до 12.00 25 жовтня з хештегом #TODAYIWILL 🤳🏼 тега та підпісуйся на @glo_ukraine А я обберу найкращих и запрошу до студії, де ми разом запішемо пісню 💃🏻 Правила Челендж шукай у біо на @glo_ukraine #advertisement glo прізраченій для курців 18+
"Леся, як завжди на висоті", "Так! Відмінний спосіб!", "Просто шикарна методика!", "Слухай, треба спробувати реально", - коментують ролик в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.
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