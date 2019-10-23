Головна Новини
23 жовтня • оновлено в 09:01
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

"Шикарна методика!" Нікітюк поділилася секретом свого схуднення

961 Читати матеріал російською

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розкрила свій власний секрет схуднення. Так, вона поділилася з фоловерами авторською методикою, яку назвала "занюхування".

Жартівливий ролик Нікітюк розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

РБК

Новини
Нікітюк замахнулася на посаду міністра: топ-5 реформ від красуні

Ну що, настав той час коли я хочу Поділитися з вами своим секретом схуднення. Це все авторська методика - "занюхування" 😂 Друзі, а вам я хочу нагадаті что (!!!) челлендж #TODAYIWILL триває и у вас залишилось ще декілька днів, щоб взяти участь. Для цього: 📸 зроби круте фото або відео як ти робиш Щось Вперше в своєму жітті 🕺🏼вікладай его Собі в інстаграм до 12.00 25 жовтня з хештегом #TODAYIWILL 🤳🏼 тега та підпісуйся на @glo_ukraine А я обберу найкращих и запрошу до студії, де ми разом запішемо пісню 💃🏻 Правила Челендж шукай у біо на @glo_ukraine #advertisement glo прізраченій для курців 18+

Публікація від Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Леся, як завжди на висоті", "Так! Відмінний спосіб!", "Просто шикарна методика!", "Слухай, треба спробувати реально", - коментують ролик в мережі.

"Шикарна методика!" Нікітюк поділилася секретом свого схуднення
"Шикарна методика!" Нікітюк поділилася секретом свого схуднення
"Шикарна методика!" Нікітюк поділилася секретом свого схуднення

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію і зробивши щось дивне з особою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Леся Никитюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel