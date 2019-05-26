Шаурму — можна: знайдений спосіб їсти все і не товстіти

Щоб їсти все і не товстіти, необхідно не пропускати прийоми їжі.

По-перше, в день має бути не менше трьох прийомів їжі. При цьому протягом дня допускається кілька перекусів, які необхідні для того, щоб заповнити запаси енергії і утамувати відчуття голоду до наступного повноцінного прийому їжі, пишуть Ріа Новини.

Головне — починати день зі сніданку і не замінювати його кількома чашками кави, вважає ендокринолог Майра Рау.

Крім того, про раціон на наступний день найкраще подумати заздалегідь. Це допоможе в дотриманні збалансованого харчування. Такої думки дотримується головний лікар клініки "Харчування і здоров'я" Дарина Русакова.

Що стосується перекусів, то для них, на думку дієтологів, відмінно підійдуть кисломолочні продукти без цукру, а також несолодкі фрукти і овочі. Однак і серед фастфуду в разі потреби можна знайти корисні страви. Як вважає лікар-дієтолог Сергій Обложко, шаурма — зразок швидкого перекусу, який не тільки не зашкодить фігурі, але і забезпечить організм корисними інгредієнтами.

Дієта Леді

"Правильний бутерброд для контролю ваги і здоров'я: висівковий хліб, м'який сир замість масла, шматок буженини або курки і болгарський перець. Все необхідне — і білок, і вуглевод, і клітковина", — радить дієтолог.

Крім того, експерти включають в рейтинг найпідступніших продуктів морозиво і солодкі йогурти. Замість них краще віддати перевагу замороженим ягодам і свіжовичавленим сокам. Через високий вміст цукру користь білка стає нікчемною. Не сприяють схудненню мюслі, кукурудзяні пластівці і крупи, а також незбиране молоко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названа дієта, яка б знизила ризик смерті від раку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал