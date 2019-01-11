Середземноморська дієта: у чому її переваги

Англійський лікар-дієтолог Майкл Мослі опублікував книгу для схуднення "Fast 800" ("Швидкі 800"), у якій розповів про одну із найефективніших дієт.

Як повідомляє Daily Mail, в основу режиму Мослі "Fast 800" входить середземноморська дієта. За словами дієтолога, цей тип харчування допомагає не лише скинути зайву вагу, але й зміцнює здоров'я. Так, прийняття такого способу життя знижує ризик серцево-судинних захворювань, раку, діабету 2 типу, депресії і деменції.

Фото: vse-diety.com

Також Мослі додав, що середземноморська дієта полягає у переважному вживанні в їжу натуральних жирів: оливкової олії, лосося, тунця, жирних молочних продуктів, авокадо, горіхів і насіння. Вони корисні для талії і серця і довше збережуть відчуття ситості. Водночас він порадив скоротити споживання червоного м'яса, і віддати перевагу рибі і морепродуктам.

За словами Мослі, варто відмовитися від перекусів між прийомами їжі, адже це зупиняє спалювання жиру. А якщо потрібно, то краще вжити крохмалисті овочі, такі як броколі, огірок або селера.

Фото: Рамблер

Крім того, дієтолог зазначив, що середземноморська дієта — це більше, ніж просто набір інгредієнтів. Йдеться про розробку набору звичок і внесення постійних змін в образ життя. Тому він порадив скоротити вживання швидких страв, і зробити вибір на користь їжі, приготовленої з нуля. Також він додав, що їжу потрібно вживати повільно, насолоджуючись нею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біологи зі США прийшли до висновку, що кетодієта, яка радить виключити з раціону продукти з вуглеводами, з плином часу не втрачає своєї ефективності.

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