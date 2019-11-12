Селену Гомес загнобити через вагу: співачка виправдалася

Популярна американська співачка Селена Гомес зіткнулася з хвилею критики, коли публіка почала помічати, що вона набирає зайву вагу.

За даними People, ще у вересні 2017 року зірка зізналася, що їй пересадили нирки через ускладнення вовчака, що надалі відбилося на її фігурі.

"У мене вовчак, я страждаю від проблем із нирками і високого тиску, у мене багато проблем зі здоров'ям", – розповіла вона.

Селена Гомес набирає вагу через проблеми зі здоров'ям кадр з відео

За словами Селени, в комплексі вовчак, ліки та інші фактори регулярно впливають на її вагу.

"Це ліки, які я повинна приймати все життя. Якщо чесно, це (вага) залежить навіть від місяця. Я дійсно це помітила, коли люди почали мене гнобити. Насправді, це тільки моя правда, я змінююся. Це залежить від того, що відбувається в моєму житті", – зізналася співачка.

Селена Гомес відпочинку instagram / redcarpetmood

Проте, весь негатив, який полився на Гомес, дозволив їй насолоджуватися своїм життям і більше не витрачати багато часу на роздуми про соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зміни у фігурі Гомес користувачі звернули увагу влітку 2019 року, коли папараці підловили її на пляжі.

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