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Секс-символ: проект "Зважені та щасливі" здивував новим тренером

1.7тЧитати матеріал російською

У дев'ятому сезоні популярного проекту на телеканалі "СТБ" "Зважені та щасливі" з'явився новий тренер. Ним стане екс-зірка шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Другим тренером стане Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова. Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко буде ведучою шоу. Про це повідомила прес-служба телеканалу "СТБ".

Також у дев'ятий сезон "Зважених" повертається і відомий дієтолог Світлана Фус, яка брала участь у декількох попередніх сезонах. До того ж тепер із учасниками проекту працюватиме й професійних психолог – експерт проектів "СТБ" Анна Кушнерук.

Марина Боржемська, Аніта Луценко та Іраклі Макацарія,

Марина Боржемська, Аніта Луценко та Іраклі Макацарія,

СТБ

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Аніта Луценко розповіла, як тренуватися під час критичних днів

"Ми кастингували багатьох чоловіків-тренерів. Але в певний момент зупинилися на людині, яка ідеально підходить під концепцію цього сезону. Іраклі не просто всім відомий "холостяк" "СТБ", кінопродюсер і привабливий чоловік. Він як ніхто інший асоціюється зі спортом, а своє ідеальне тіло створив собі сам", – прокоментували на каналі вибір нового тренера.

Дієтолог Світлана Фус

Дієтолог Світлана Фус

СТБ

Психолог Ганна Кушнерук

Психолог Ганна Кушнерук

СТБ

Зазначимо, що прем'єра дев'ятого сезону шоу "Зважені та щасливі" відбудеться восени 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому, восьмому сезоні проекту "Зважені та щасливі" перемогу здобула команда "червоних" – Олег і Богдан Буряки, підопічні Марини Боржемської. Батько і син на двох втратили 144 кілограми, що становило 44,17% від загальної маси тіла.

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Особи
Аніта ЛуценкоІраклі МакацаріяМарина Боржемская-Узєлкова
Тег
Зважені та щасливі
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