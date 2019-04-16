Секс-символ: проект "Зважені та щасливі" здивував новим тренером

У дев'ятому сезоні популярного проекту на телеканалі "СТБ" "Зважені та щасливі" з'явився новий тренер. Ним стане екс-зірка шоу "Холостяк" і "Танці з зірками" Іраклі Макацарія.

Другим тренером стане Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова. Зірковий фітнес-тренер Аніта Луценко буде ведучою шоу. Про це повідомила прес-служба телеканалу "СТБ".

Також у дев'ятий сезон "Зважених" повертається і відомий дієтолог Світлана Фус, яка брала участь у декількох попередніх сезонах. До того ж тепер із учасниками проекту працюватиме й професійних психолог – експерт проектів "СТБ" Анна Кушнерук.

Марина Боржемська, Аніта Луценко та Іраклі Макацарія, СТБ

"Ми кастингували багатьох чоловіків-тренерів. Але в певний момент зупинилися на людині, яка ідеально підходить під концепцію цього сезону. Іраклі не просто всім відомий "холостяк" "СТБ", кінопродюсер і привабливий чоловік. Він як ніхто інший асоціюється зі спортом, а своє ідеальне тіло створив собі сам", – прокоментували на каналі вибір нового тренера.

Дієтолог Світлана Фус СТБ

Психолог Ганна Кушнерук СТБ

Зазначимо, що прем'єра дев'ятого сезону шоу "Зважені та щасливі" відбудеться восени 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому, восьмому сезоні проекту "Зважені та щасливі" перемогу здобула команда "червоних" – Олег і Богдан Буряки, підопічні Марини Боржемської. Батько і син на двох втратили 144 кілограми, що становило 44,17% від загальної маси тіла.

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