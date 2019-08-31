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"Секс": напівгола Канделакі блиснула розкішною фігурою

1.8т Читати матеріал російською

Відома російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі показала шанувальникам, як тримає себе у формі та худне.

У своєму Instagram-сторіс вона оприлюднила ролик, продемонструвавши розкішну фігуру в злитому купальнику під час тренування в залі.

"Секс, так?" – запитала вона у свого тренера. Зокрема, зірка показала, як виконує присідання з випадом, тримаючи на плечах вантаж.

Тіна Канделакі в купальнику

Тіна Канделакі в купальнику

instagram / tina_kandelaki

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Тренер, в свою чергу, говорить Канделакі, що вона виглядає дійсно сексуально. На кадрах також можна розглядати татуювання на стегні телеведучої.

Тим часом, Канделакі вирішила провести опитування серед шанувальників. "Сексі-купальник – це злитий або роздільний".

Тіна Канделакі з тренером в спортзалі

Тіна Канделакі з тренером в спортзалі

instagram / tina_kandelaki - Сторіс

Канделакі робить присідання

Канделакі робить присідання

instagram / tina_kandelaki - Сторіс

Тіна Канделакі в купальнику займається в спортзалі

Тіна Канделакі в купальнику займається в спортзалі

instagram / tina_kandelaki - Сторіс

Канделакі в спортзалі

Канделакі в спортзалі

instagram / tina_kandelaki

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канделакі поділилася з шанувальником відвертим знімком. На ньому зірка позувала в топі з дуже глибоким декольте, з якого ледь не випали груди.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Тіна Канделакі
Місце
Росія
Теги
Фітнес схуднення шоу-бизнес
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