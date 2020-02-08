ЛИШНИЙ ВЕС У ЖЕНЩИНЫ ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В ВОСПРИЯТИИ СВОЕЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ. Не у всех, конечно, но для большинства красавиц лишний вес становиться камнем преткновения в интимной жизни.
Причины, по которым так происходит?
ТВОЕ восприятие тела в том или ином весе.
Комплексы, которые появляются при наличии лишних складок и целлюлита.
Неуверенность в себе. Только в том случае, если ты зациклена именно на себе, а не на партнере.
Мысли, что ты некрасивая и больше не нравишься своему мужчине.
Вообще очень много девушек, когда поправляются начинают стесняться своего тела и одевать балахонистые вещи. Красивое кружевное белье прячется далеко в шкаф к лучшим временам и более упругому телу. А самое интересное, что от просторных уютных вещей тоже можно поправиться. Об этом я писала ранее.
КАК ВСЕ ВИДЯТ МУЖЧИНЫ?
Мужчины воспринимают женщину целостно. Ее фигуру, волосы, речь, манеру поведения, сексуальную энергию. Мужчина либо хочет женщину либо нет. И не имеет значения есть ли у нее там пару лишних складок или нет.
Кто-то любит стройных, кто-то пухленьких. Идеальных женщин нет и мужчин тоже.
Мы живём в мире, где навязывается стандартизированная красота, отретушированная фотошопом. В реальном мире такого нет.
Поэтому сходи в салон красоты, одень новое платье и нижнее белье. Организуй себе и своему людимому незабываемый вечер.
ЧТО ТЫ ПОЛУЧИШЬ?
Чем активнее половая жизнь – тем тело станет лучше выглядеть.
Повысится уровень гормона счастья.
Продлится молодость.
Кожа станет более упругой.
Потеряешь калории.
Сон будет крепкий.
ЧТО ТЫ ТЕРЯЕШЬ?
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.