Що заважає схуднути: розкрито причину

Намір правильно харчуватися і схуднути часто зривається через брак часу і халатність при виборі їжі.

Відомий дієтолог Світлана Фус в Instagram назвала причину, а також розповіла, про що важливо пам'ятати під час боротьби за красиву фігуру.

Що заважає правильно харчуватися і худнути

Не встигли купити продукти;

Не вистачило сил після важкого трудового дня придумати щось корисне;

Маса інших виправдань.

ожиріння yorick

Фус нагадала, що в такі моменти в хід йде їжа, дбайливо залишена в холодильнику. Найчастіше, це те, що можна швидко приготувати: сосиски, пельмені, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви. Саме через таку їжі з'являється зайвий жир.

Про що важливо пам'ятати

"Все починається з холодильника: чи буде він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за красиву фігуру. Тому важливо пам'ятати, що 80% успіху безпосередньо залежить від харчування", – пояснила дієтолог.

Вона нагадала, що при покупці піци, курки-гриль та іншої важкої та некорисної їжі по дорозі додому з роботи, доведеться їсти саме це. Причина – найкраща їжа та, що під рукою. Тому потрібно заздалегідь потурбуватися про те, що закупити в холодильник для правильного харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Фус також розповіла, що хронічний дефіцит йоду є причиною ожиріння, тому потрібно тримати вміст цієї речовини в організмі в нормі, щоб не товстіти.

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