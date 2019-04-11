Що заважає схуднути: розкрито причину

Намір правильно харчуватися і схуднути часто зривається через брак часу і халатність при виборі їжі.
Відомий дієтолог Світлана Фус в Instagram назвала причину, а також розповіла, про що важливо пам'ятати під час боротьби за красиву фігуру.
Що заважає правильно харчуватися і худнути
Не встигли купити продукти;
Не вистачило сил після важкого трудового дня придумати щось корисне;
Маса інших виправдань.
ожиріння
yorick
Фус нагадала, що в такі моменти в хід йде їжа, дбайливо залишена в холодильнику. Найчастіше, це те, що можна швидко приготувати: сосиски, пельмені, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви. Саме через таку їжі з'являється зайвий жир.
Про що важливо пам'ятати
"Все починається з холодильника: чи буде він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за красиву фігуру. Тому важливо пам'ятати, що 80% успіху безпосередньо залежить від харчування", – пояснила дієтолог.
Вона нагадала, що при покупці піци, курки-гриль та іншої важкої та некорисної їжі по дорозі додому з роботи, доведеться їсти саме це. Причина – найкраща їжа та, що під рукою. Тому потрібно заздалегідь потурбуватися про те, що закупити в холодильник для правильного харчування.
Як часто наші добрі наміри правильно і збалансовано харчуватися закінчуються через кілька днів. Чому? Причин маса, і завжди щось заважає: ✅ не встигли купити продукти ✅ не вистачило сил після важкого трудового дня придумати що-небудь корисне ✅ або ще щось ... Таке трапляється з нами періодично ... ☹ І тоді в хід йде їжа , яка чекала свого часу в холодильнику, була спеціально дбайливо залишена про запас. У таких випадках її можна використовувати: швидко кинути в воду і зварити, або легко нарізати і намазати. І це, як правило, пельмені, сосиски, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви ... Перелік таких продуктів нескінченний. Наша харчова промисловість працює добре! 😉 Але що скажуть ваші форми - адже налаштувалися правильно харчуватися? 😥😥😥 👇👇👇 Все починається з холодильника: чи буде він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за красиву фігуру. Тому важливо пам'ятати, що 80% успіху безпосередньо залежить від харчування. І якщо після роботи ви, махнувши на все рукою, просто купили по дорозі заморожену піцу, курку-гриль, масло і варення, то харчуватися доведеться саме ними ... Адже найкраща їжа та, що під рукою! А здорове життя знову відкладаємо на завтра. 😥☹😥 Якщо вам цікава ця тема, ставте "+" в коментарях І я в одному з наступних постів поділюся кількома своїми правилами про те, якими продуктами варто заповнювати холодильник, щоб не було зривів. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Фус також розповіла, що хронічний дефіцит йоду є причиною ожиріння, тому потрібно тримати вміст цієї речовини в організмі в нормі, щоб не товстіти.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!