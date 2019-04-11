|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Дієта і фітнес

Що заважає схуднути: розкрито причину

1.8тЧитати матеріал російською

Намір правильно харчуватися і схуднути часто зривається через брак часу і халатність при виборі їжі.

Відомий дієтолог Світлана Фус в Instagram назвала причину, а також розповіла, про що важливо пам'ятати під час боротьби за красиву фігуру.

Що заважає правильно харчуватися і худнути

  • Не встигли купити продукти;

  • Не вистачило сил після важкого трудового дня придумати щось корисне;

  • Маса інших виправдань.

Новини
Як худнути, не рахуючи калорій: дієтолог назвала найкращий спосіб

ожиріння

ожиріння

yorick

Фус нагадала, що в такі моменти в хід йде їжа, дбайливо залишена в холодильнику. Найчастіше, це те, що можна швидко приготувати: сосиски, пельмені, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви. Саме через таку їжі з'являється зайвий жир.

Про що важливо пам'ятати

"Все починається з холодильника: чи буде він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за красиву фігуру. Тому важливо пам'ятати, що 80% успіху безпосередньо залежить від харчування", – пояснила дієтолог.

Що заважає схуднути: розкрито причину

Вона нагадала, що при покупці піци, курки-гриль та іншої важкої та некорисної їжі по дорозі додому з роботи, доведеться їсти саме це. Причина – найкраща їжа та, що під рукою. Тому потрібно заздалегідь потурбуватися про те, що закупити в холодильник для правильного харчування.

Як часто наші добрі наміри правильно і збалансовано харчуватися закінчуються через кілька днів. Чому? Причин маса, і завжди щось заважає: ✅ не встигли купити продукти ✅ не вистачило сил після важкого трудового дня придумати що-небудь корисне ✅ або ще щось ... Таке трапляється з нами періодично ... ☹ І тоді в хід йде їжа , яка чекала свого часу в холодильнику, була спеціально дбайливо залишена про запас. У таких випадках її можна використовувати: швидко кинути в воду і зварити, або легко нарізати і намазати. І це, як правило, пельмені, сосиски, ковбаса, кетчуп, майонез, консерви ... Перелік таких продуктів нескінченний. Наша харчова промисловість працює добре! 😉 Але що скажуть ваші форми - адже налаштувалися правильно харчуватися? 😥😥😥 👇👇👇 Все починається з холодильника: чи буде він помічником на шляху до здорового харчування, в боротьбі за красиву фігуру. Тому важливо пам'ятати, що 80% успіху безпосередньо залежить від харчування. І якщо після роботи ви, махнувши на все рукою, просто купили по дорозі заморожену піцу, курку-гриль, масло і варення, то харчуватися доведеться саме ними ... Адже найкраща їжа та, що під рукою! А здорове життя знову відкладаємо на завтра. 😥☹😥 Якщо вам цікава ця тема, ставте "+" в коментарях І я в одному з наступних постів поділюся кількома своїми правилами про те, якими продуктами варто заповнювати холодильник, щоб не було зривів. # чтобихудетьнадоесть # діетологфус # діетологкіев # діетологонлайн # діетамбой

Допіс, Поширення Дієтолог Світлана Фус (@ dietolog.fus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Фус також розповіла, що хронічний дефіцит йоду є причиною ожиріння, тому потрібно тримати вміст цієї речовини в організмі в нормі, щоб не товстіти.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Світлана Фус
Теги
схудненнядиетахарчування
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки