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/Дієта і фітнес

Що заважає схуднути: названо важливий фактор

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Відсутність постійного режиму сну викликає порушення обміну речовин і сприяє набору зайвої ваги.

За даними порталу EurekAlert, до такого висновку завдяки багаторічним дослідженням прийшли фахівці з американського Національного інституту серця, легенів і крові.

"Ми мало що знали про вплив нерегулярного сну, різниця його тривалості. Наші дослідження показують, що різниця між тим, коли людина лягає спати і тривалістю сну примножує несприятливий ефект на метаболізм", – сказав один з авторів дослідження, епідеміолог Тяньі Хуан.

сон

сон

pixabay

Дослідники провели експеримент за участю більше двох тисяч чоловіків і жінок у віці від 45 до 84 років. Протягом шести років вони спостерігали за взаємозв'язком між режимом сну, неспання і порушеннями в обміні речовин. Піддослідні вели щоденник і відповідали на стандартні запитання про звички та інші фактори способу життя і здоров'я.

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У пацієнтів з проблемами в режимі сну були метаболічні розлади, які зберігалися і після коригування графіку. У них спостерігалася схильність до набору ваги і депресії. Результати дослідження показали, що невідповідність в режимі на одну годину збільшувала ризик розвитку метаболічних порушень на 27%.

схуднення

схуднення

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Пацієнти, які лягай спати і прокидалися постійно у визначений час, не відчували таких проблем зі здоров'ям і обміном речовин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно український дієтолог Світлана Фус розповіла, скільки потрібно спати для схуднення.

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Місце
США
Теги
схудненнядослідження
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