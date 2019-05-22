Що заважає схуднути: названо шкідливі звички

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала звички для фігури, які заважають схуднути.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, а також надала кілька порад, чим замінити улюблені неправильні перекушування.
Солодкі перекушування
Схуднення може затягнутися, якщо в перервах між основними прийомами їжі вживати глазуровані сирки, солодкий питний йогурт, каву 3 в 1, "фітнес-батончик". Коміссарова порадила вибирати фрукти, овочі, несолодкий йогурт, батончики з сухофруктів та інші дієтичні продукти.
Схуднення / питний йогурт
pixabay
Відсутність повноцінної вечері або "я не їм після 18:00"
Дієтолог запевняє, що вагу втратити в такому режимі можна, тому що виходить интервальное голодування. Однак результат не буде довгостроковим, тому що вранці буде страшне почуття голоду, що закінчується бажанням "їсти все, що бачу" і переїданням. Вечеря має бути за три години до сну.
Відпрацювання їжі спортом
Успіху не буде, якщо дотримуватися мислення "з'їм торт, а завтра відпрацюю". "Схуднення на 80% залежить від харчування, спорт нам потрібен для здоров'я і щоб зміцнити м'язову масу і збільшити основний обмін речовин, а значить, зберегти результат", – пояснила дієтолог.
Спорт
Fitness Space
Фокусування на сумнівних дієтах і БАДах
"Всім нам хочеться швидкого результату і щоб нічого не робити. На жаль, виробники цим користуються і фрази "без глютену", "протеїновий", "без лактози" прирівнюють до зниження ваги. Немає ніякого чарівного унікального способу і особливих продуктів. І це здорово", – уточнила Коміссарова.
Підміна понять
Не факт, що вафлі на фруктозі і ПХ-десерти містять менше калорій. У будь-якому випадку, відчуття безпеки змушує з'їдати більше такого продукту, що не може не позначитися на схудненні.
Просили продовження? Будь ласка! З вас лайк ❤️ ✅Сладкіе перекушування. Припустимо, вам комфортно робити перекушування, але якщо це глазуровані сирки, солодкий питний йогурт, кава 3 в 1, "фітнес-батончик" з купою цукру, то схуднення може затягнутися. Вибирайте здорові перекуси: фрукти, овочі, несолодкий йогурт, батончики з сухофруктів та інше. ✅Отсутствіе повноцінної вечері або "я не їм після 6". Тут складніше, найімовірніше, ви схуднете, так як вийде интервальное голодування. Але довгостроковий результат отримати буде складніше, тому що ви ігноруєте почуття голоду, вранці прокидаєтеся з бажанням "є, все що бачу" і починаєте переїдати. Вечеря повинна бути за 3 години до сну! ✅Отработка їжі спортом. Якщо ваше мислення побудовано за принципом: "з'їм торт, а завтра відпрацюю", успіху не буде. Схуднення на 80% залежить від харчування, спорт нам потрібен для здоров'я і щоб зміцнити м'язову масу і збільшити основний обмін речовин, а значить, зберегти результат. ✅Фокусіровка не на тому, щоб їжа була здорова, а раціон збалансованим, а на сумнівних дієтах і Бадах. Всім нам хочеться швидкого результату і щоб нічого не робити. На жаль, виробники цим користуються і фрази "без глютену", "протеїновий", "без лактози" прирівнюють в зниження ваги. Немає ніякого чарівного унікального способу і особливих продуктів. І це чудово. ✅Подмена понять. Пп-торт і вафлі на фруктозі ще не факт, що містять менше калорій, а якщо і так, то відчуття безпеки змусить з'їсти больше😅 💞Ну що, а тут впізнали себе? Або все відмінно?
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог-консультант Яна Кравченко назвала корисні продукти, які можуть привести до набору ваги через неправильну кількість. Також існує набір помилок в фітнесі, через які замість схуднення результатом може стати набір ваги.
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