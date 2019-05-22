Що заважає схуднути: названо шкідливі звички

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала звички для фігури, які заважають схуднути.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, а також надала кілька порад, чим замінити улюблені неправильні перекушування.

Солодкі перекушування

Схуднення може затягнутися, якщо в перервах між основними прийомами їжі вживати глазуровані сирки, солодкий питний йогурт, каву 3 в 1, "фітнес-батончик". Коміссарова порадила вибирати фрукти, овочі, несолодкий йогурт, батончики з сухофруктів та інші дієтичні продукти.

Схуднення / питний йогурт pixabay

Відсутність повноцінної вечері або "я не їм після 18:00"

Дієтолог запевняє, що вагу втратити в такому режимі можна, тому що виходить интервальное голодування. Однак результат не буде довгостроковим, тому що вранці буде страшне почуття голоду, що закінчується бажанням "їсти все, що бачу" і переїданням. Вечеря має бути за три години до сну.

Відпрацювання їжі спортом

Успіху не буде, якщо дотримуватися мислення "з'їм торт, а завтра відпрацюю". "Схуднення на 80% залежить від харчування, спорт нам потрібен для здоров'я і щоб зміцнити м'язову масу і збільшити основний обмін речовин, а значить, зберегти результат", – пояснила дієтолог.

Спорт Fitness Space

Фокусування на сумнівних дієтах і БАДах

"Всім нам хочеться швидкого результату і щоб нічого не робити. На жаль, виробники цим користуються і фрази "без глютену", "протеїновий", "без лактози" прирівнюють до зниження ваги. Немає ніякого чарівного унікального способу і особливих продуктів. І це здорово", – уточнила Коміссарова.

Підміна понять

Не факт, що вафлі на фруктозі і ПХ-десерти містять менше калорій. У будь-якому випадку, відчуття безпеки змушує з'їдати більше такого продукту, що не може не позначитися на схудненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог-консультант Яна Кравченко назвала корисні продукти, які можуть привести до набору ваги через неправильну кількість. Також існує набір помилок в фітнесі, через які замість схуднення результатом може стати набір ваги.

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