Що варто їсти під час карантину: зірка "Ревізора" дала поради

Ведуча програми "Ревізор" на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова поділилася переліком продуктів, які будуть корисні під час карантину через коронавірус.

На думку Юлії, крім самого віруса, небезпеку для здоров'я також несе і порушення раціону. В першу чергу, це стосується надмірного споживання гречки, яка стала топовим продуктом на прилавках магазинів, повідомила прес-служба Нового каналу.

Ведуча "Ревізора" Юлія Панкова Прес-служба Нового каналу

"Не секрет, що ваш щоденний раціон повинен бути збалансованим. Розумію, що зараз все хаотично кидають в свою корзину продукти, вибираючи найнеобхідніше. Але зрозумійте, що їсти тільки крупи і хліб – шкідливо для організму. Адже він щодня повинен отримувати необхідні вітаміни і мікроелементи", – зазначила телеведуча.

Білок

Ведуча рекомендує придбати і заморозити м'ясо, рибу та морепродукти. Ці продукти повинні бути в раціоні щотижня.

"А ще купіть білий сир. Наприклад, бринзу або фету. Ну і, звичайно ж, багаті білком яйця", – додала Панкова.

"Ревізор" Юлія Панкова Прес-служба

Жири

Зірка проекту "Ревізор" порекомендувала використовувати гарбузову і лляну олії для приготування страв та заправки салатів. Ці олії істотно не відрізняються за ціною від соняшникової, але їх вважають більш корисними. Також можна використовувати оливкову.

Вуглеводи

Юлія вказала, що складні вуглеводи – найважливіша складова раціону, проте до них відносяться не тільки крупи. А надмірне вживання круп, і гречки в тому числі – точно не корисне для здоров'я.

"Підкреслюю, що каші (гречку, пшоно, перловку) необхідно вживати тільки один раз на день. Додайте в раціон більше моркви і буряка. А ще вуглеводи в сухофруктах", – додала вона.

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Клітковина

За словами телеведучої, бажано, щоб овочі були присутні у всіх прийомах їжі. Найкраще вживати варені, запечені або парові овочі.

"Введіть у свій раціон брокколі, цвітну капусту, спаржеву квасолю, кабачки і шпинат. Не купуйте їх зараз свіжими, тому що вони дуже дорогі. Візьміть заморожені. Сподіваюся, у вас ще залишилися запаси квашеної капусти? Заправляйте її олією і їжте!" – підсумувала Юлія Панкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог назвала небезпечні в період карантину продукти, які провокують стрес і тривогу

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