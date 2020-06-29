Що потрібно їсти в спеку: 7 продуктів-рятівників

У літню спеку дієтологи рекомендують відмовитися від важкої, насиченої жирами й вуглеводами їжі та їсти продукти з високим вмістом води.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував перелік смачних і корисних фруктів і овочів, які найкраще рятують від спеки.

1. Огірки, 96% води

Огірки містять велику кількість води, так необхідної у спеку, крім того, вони малокалорійні і добре поєднуються із іншою їжею. Огірки влітку можна їсти в свіжому вигляді або робити з них салати, бутерброди, супи, закуски і навіть напої.

Огірки на 96% складаються з води unsplash.com

2. Помідори, 93% води

Томат – ще один прохолодний овоч у спеку. Крім того, що помідори малокалорійні, вони містять джерело корисних речовин. Так, у них багато вітаміну С, калію, фолатів і вітаміну К. А найбільша цінність помідорів у тому, що вони є головним джерелом потужного антиоксиданту лікопіну, який знижує ризик хвороб серця і раку.

4. Селера та салат, 94% води

Зелень – ще одне корисне джерело свіжості в спекотну погоду. Так, найбільш багаті на вологу селера та листовий салат, які містять 94% води.

Для порівняння, спаржа містить 92,7% води, шпинат – 91,6%, кріп – 85,5%, петрушка – 85%. Зелень можна додавати в салати, супи, закуски, смузі.

Полуниця неймовірно корисна і добре освіжає в жарку погоду unsplash.com

3. Полуниця, 90% води

Свіжі ягоди не лише неймовірно корисні, але й добре втамовують спрагу. Наприклад, полуниця містить близько 90% води і при цьому багата на залізо, магній, калій, кальцій, натрій, фосфор, кремній, цинк і мідь, вітаміни А, В, С та інші корисні речовини.

5. Кавун, 92%

Кавун відмінно рятує від спраги в спеку, і, що важливо, – без шкоди для фігури. Так, вважається, що скибка кавуна за здатністю втамувати спрагу дорівнює двом склянкам води. Крім того, кавун містить багато кальцію, магнію, натрію, калію, які сприяють підтримці потрібного рівня води в організмі.

Скибка кавуна є рівносильною двом склянкам води unsplash.com

6. Диня, 91% води

Дині, як і кавуни, добре втамовують спрагу, освіжають та містять мало калорій. Для тих, хто мріє про схуднення, ці плоди влітку будуть найкращою заміною будь-яким солодощам.

7. Грейпфрут: 88% води

Грейпфрут, крім того, що може відмінно охолоджувати у спеку, містить особливу речовину інозитол, яка не дає накопичуватися жиру і виводить токсини з печінки. Грейпфрут також знижує рівень холестерину, знижує тиск, допомагає при цукровому діабеті.

Однак важливо пам'ятати, що цей фрукт є небезпечним при вживанні ліків: речовина фуранокумарін, що міститься в ньому, нейтралізує фермент, який розщеплює лікарські препарати. Це провокує надмірне збільшення їхньої концентрації в крові і, як наслідок, масу найнебезпечніших побічних ефектів.

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