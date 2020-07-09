Що не можна їсти вранці: названі найгірші варіанти "корисних" сніданків

Сніданок – один з найважливіших прийомів їжі й пропускати його погано. Але ще гірше, на думку експертів, вживати під час ранкового прийому їжі шкідливі продукти.

Про три найгірші варіанти сніданку, яких краще уникати, пише "КП в Україні".

Солодка випічка

За словами дієтологів, солодощі та випічку краще не вживати взагалі, а якщо їсти – то тільки в першій половині дня. Але не на сніданок! Адже рогалики, булочки та печиво – це море цукру та глютену. Тому починати день з великої дози швидких вуглеводів не варто.

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Йогурт

Йогурти з добавками можуть здаватися нешкідливими. Однак в їхньому складі є штучні ароматизатори, цукор і чимало калорій. Краще надавати перевагу натуральним варіантам, які можна урізноманітнити свіжими фруктами та ягодами.

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Смузі

Більшість сприймає смузі як втілення корисності. Але це не так. За словами дієтологів, це все та ж вуглеводна бомба, в складі якої багато цукру, просто в формі фруктози.

segodnya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко розповіла, який продукт вбиває красу і молодість.