Що не можна їсти під час правильного харчування: дієтолог назвала продукти

Український дієтолог Ольга Усенко розповіла, що не можна їсти під час правильного харчування.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Для ПХ можна все, крім: сосисок, напівфабрикатів, млинців, пельменів, вареників і т. д. Консерви з купою інгредієнтів також під забороною. Не можна їсти і ковбасу, солодощі та соуси з магазину", — розповіла Усенко.

Фото: zdorovie.com

Також дієтолог додала, що правильне харчування — це далеко не гречка з відварною куркою, а всі продукти, які були і 5 років тому і 100. Вона зазначила, що майже всі односкладні продукти можна використовувати в раціоні. Головне розуміти, до чого цей продукт відноситься у БЖВ і як його вписати у свою програму харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися за певним режимом і як це впливає на схуднення.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!